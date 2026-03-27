Iran, la guerra in diretta: Trump: “Bene la trattativa con Teheran, stop attacchi agli impianti energetici per 10 giorni”

Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha dichiarato che Stati Uniti e Iran hanno già avuto contatti indiretti e si stanno preparando per colloqui più incisivi.

Intervenendo alla radio Deutschlandfunk, Wadephul ha affermato che sono in corso i preparativi per un incontro tra i rappresentanti di entrambe le parti, che dovrebbe tenersi a breve in Pakistan.

"Secondo le mie informazioni, ci sono stati contatti indiretti e sono stati fatti i preparativi per un incontro diretto. A quanto pare, si terrà molto presto in Pakistan", ha dichiarato, come riporta la Reuters.