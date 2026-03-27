Iran, la guerra in diretta: Trump: “Bene la trattativa con Teheran, stop attacchi agli impianti energetici per 10 giorni”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, venerdì 27 marzo, in tempo reale. Spiragli di pace tra Iran e USA nel 28esimo giorno di guerra. Il presidente Donald Trump ha annunciato il prolungamento dello stop agli attacchi alle centrali elettriche iraniane per altri 10 giorni, fino al 6 aprile alle ore 20, perché le "trattative stanno andando bene". Poi ha aggiunto: "Saremo il loro peggior incubo, prendere il controllo del greggio degli ayatollah resta un'opzione". Secondo il Wall Street Journal gli Usa valutano comunque l'invio di altri 10mila militari in Medio Oriente.
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In Iran 250 studenti e insegnanti uccisi durante la guerra
Secondo il responsabile del centro relazioni pubbliche del Ministero dell'Istruzione iraniano, gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran hanno finora causato la morte di un totale di 250 tra insegnanti e studenti.
Gli attacchi hanno anche danneggiato 723 strutture scolastiche e culturali, ha dichiarato Hossein Sadeghi, citato dall'agenzia di stampa iraniana IRNA.
Il bilancio totale delle vittime in Iran è al momento di almeno 1.937 dal 28 febbraio scorso, secondo il viceministro della Salute iraniano Ali Jafarian.
15 arresti a Isfahan per aver condiviso informazioni sensibili
Le autorità iraniane hanno arrestato almeno 15 persone nella provincia di Isfahan con l'accusa di aver inviato informazioni sensibili a reti mediatiche considerate ostili da Teheran.
Secondo l'emittente iraniana IRIB, gli arrestati sono accusati di aver condiviso la localizzazione di siti militari, fotografie dei danni causati dagli attacchi e altre informazioni riservate.
Starmer: "Trump mi critica per farmi cambiare idea sull'Iran"
Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha affermato che il presidente statunitense, Donald Trump, lo critica soltanto per "fare pressione" su di lui e spingerlo a entrare nella guerra in Iran. "Non farò marcia indietro", ha aggiunto però il premier britannico in un'intervista all'emittente televisiva Sky News. "Ho chiarito che non entrerò in guerra", ha detto, sottolineando una "chiara differenza di opinione" con il presidente degli Usa. Le tensioni nascono dal rifiuto iniziale di Londra a concedere l'uso di basi militari agli Stati Uniti per compiere attacchi contro l'Iran, un rifiuto poi tramutatosi in un'autorizzazione, anche se solo per operazioni "difensive". "Molto di ciò che viene detto serve a farmi cambiare idea, ma non lo faro'", ha proseguito Starmer, che ha detto di dover "agire nell'interesse nazionale del Regno Unito", il che vuole dire difendere una linea autonoma nonostante le pressioni di Washington.
Idf segnala lancio di missili dall'Iran su Israele
L'esercito israeliano afferma di aver rilevato un'ondata di missili provenienti dall'Iran e diretti verso il Paese, la prima della mattinata.
L'Iran minaccia: "Colpiremo gli hotel del Medio Oriente che ospitano truppe USA"
L'esercito iraniano ha avvertito che gli hotel che ospitano soldati statunitensi nella regione saranno obiettivi della guerra contro gli Stati Uniti e Israele. "Quando tutte le forze americane si rifugiano in un hotel, dal nostro punto di vista quell'hotel diventa americano", ha dichiarato il portavoce delle forze armate Abolfazl Shekarchi alla televisione di stato. "Dovremmo forse restare a guardare mentre gli americani ci attaccano? Naturalmente, quando reagiamo, dobbiamo colpire ovunque si trovino", ha aggiunto.
Il ministro tedesco Wadephul: "USA e Iran stanno preparando colloqui diretti in Pakistan"
Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha dichiarato che Stati Uniti e Iran hanno già avuto contatti indiretti e si stanno preparando per colloqui più incisivi.
Intervenendo alla radio Deutschlandfunk, Wadephul ha affermato che sono in corso i preparativi per un incontro tra i rappresentanti di entrambe le parti, che dovrebbe tenersi a breve in Pakistan.
"Secondo le mie informazioni, ci sono stati contatti indiretti e sono stati fatti i preparativi per un incontro diretto. A quanto pare, si terrà molto presto in Pakistan", ha dichiarato, come riporta la Reuters.
Dominguez (Imo): "Solo con de-escalation si risolve blocco di Hormuz"
Arsenio Dominguez, segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale (Imo), l'agenzia Onu del settore navale, ha detto a Repubblica che nessuna task force militare — e tantomeno l'uccisione del capo della marina iraniana Alireza Tangsiri — potrà rompere lo stallo di Hormuz e riportare la normalità. "Serve un'immediata de-escalation e la fine della guerra" in Iran, annuncia. E, sostiene, c'è una differenza con cosa accadde nel Mar Rosso con gli Houthy: "Quella è stata un'operazione soprattutto di deterrenza e assistenza, non necessariamente di protezione. Inoltre, allora c'era una rotta alternativa, intorno al Capo di Buona Speranza in Sudafrica. Lo stretto di Hormuz è ben diverso: è largo soltanto 30 chilometri e trovare scappatoie è molto più difficile".
Il Qatar abbassa il livello di allerta per la sicurezza: da domenica riaprono anche le scuole
Il Qatar ha abbassato il livello di allerta sicurezza, con il Ministero dell'Interno che ha inviato un messaggio ai residenti affermando che "la minaccia è stata eliminata e la situazione è tornata alla normalità". Le scuole dovrebbero riaprire per le lezioni in presenza a partire da domenica.
Sirene d'allarme risuonano in Bahrein: "Mantenere la calma"
Il Ministero dell'Interno del Bahrein ha annunciato l'attivazione delle sirene d'allarme in tutto il Paese. "Si invitano i cittadini e i residenti a mantenere la calma, a recarsi nel luogo sicuro più vicino e a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali", hanno dichiarato le autorità.
Il porto di Shuwaikh, in Kuwait, è stato attaccato da droni
L'Autorità portuale del Kuwait ha dichiarato che questa mattina il porto di Shuwaikh, vicino a Kuwait City, è stato preso di mira da droni. In un comunicato, l'autorità ha affermato che il raid ha causato "danni materiali", ma nessuna vittima.
I Guardiani della rivoluzione iraniani aprono al reclutamento di dodicenni in ruoli ausiliari
L'Iran ha ufficializzato l'abbassamento a 12 anni dell'età minima per il reclutamento in corpi paramilitari, precisando che i minorenni in divisa saranno relegati a ruoli ausiliari. Secondo quanto dichiarato dai vertici del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica, l'iniziativa "Per l'Iran" impiegherà i giovanissimi in attività di pattugliamento, presidio dei posti di blocco e gestione della logistica. La misura viene presentata dalle autorità come una risposta alle numerose "richieste di partecipazione" spontanea dei minori.
L'India taglia le tasse sui carburanti a causa della guerra tra Israele e Stati Uniti
L'India ha drasticamente tagliato le tasse sui carburanti a causa della guerra tra Israele e Stati Uniti che sta sconvolgendo le forniture energetiche globali e facendo aumentare i prezzi. Il governo ha inoltre imposto dazi all'esportazione su diesel e carburante per aviazione per garantire l'approvvigionamento interno. L'India, che importa oltre l'85% del suo petrolio greggio, con la Russia come principale fornitore, sta risentendo come altri paesi della pressione dovuta all'impennata dei prezzi.
Israele: "Colpiti durante sistemi di difesa aerea e siti missilistici in tutto l'Iran"
L'esercito israeliano ha diffuso nuovi dettagli sugli attacchi aerei che ci sono stati questa notte contro l'Iran, che avrebbero colpito sistemi di difesa aerea in tutto il paese.
Gli attacchi nella capitale iraniana, Teheran, hanno preso di mira siti che, secondo Tel Aviv, venivano utilizzati per la produzione di armi, principalmente missili balistici. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno dichiarato, precisamente, che nell'Iran occidentale l'aviazione ha colpito "lanciatori di missili e depositi di missili".
In Libano Israele ordina evacuazione del villaggio di Sajd nel sud
Le Forze di difesa israeliane hanno sollecitato i residenti del villaggio di Sajd, nel sud del Libano, a evacuare immediatamente l'insediamento, avvertendo che le forze israeliane "agiranno con forza" nell'area. Secondo i militari, la popolazione deve spostarsi a nord del fiume Zahrani, situato circa 50 km dal confine meridionale con Israele, e che Gerusalemme ha identificato come confine di fatto della porzione del Libano meridionale che intende occupare. In precedenza Israele aveva gia' esortato i residenti del sud del Libano a trasferirsi oltre il fiume.
Media: "Possibile invasione di terra del Libano". Razzi di Hezbollah su Israele
Hezbollah ha mantenuto alta la pressione sul fronte settentrionale al confine con Israele, mentre – come riporta Al Jazeera – il ministro della Difesa israeliano ha ripetutamente affermato di voler promuovere una zona cuscinetto di sicurezza in Libano, probabilmente individuata nei pressi del fiume Litani. Per questo, Tel Aviv spingerebbe per una invasione di terra.
AIEA: "Massima moderazione per evitare incidente nucleare a Bushehr"
L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) esorta alla "massima moderazione" per evitare un incidente nucleare in Iran, dopo un attacco segnalato registrato martedì nei pressi della centrale nucleare di Bushehr, nel sud-ovest dell'Iran. "Considerato che si tratta di una centrale nucleare in funzione con una grande quantità di materiale nucleare, il Direttore Generale Rafael Mariano Grossi avverte che un danno all'impianto potrebbe provocare un grave incidente radiologico che interesserebbe una vasta area in Iran e oltre", afferma l'agenzia delle Nazioni Unite in un comunicato.
Media: "Usa valutano invio di altri 10 mila militari in Medio Oriente"
Il Pentagono starebbe valutando l'invio di un ulteriore contingente militare di circa 10mila uomini nel Medio Oriente per ampliare la portata delle opzioni militari contro l'Iran, mentre Washington considera la possibilità di negoziati con l'Iran, secondo fonti del dipartimento della Guerra citate dal quotidiano Wall Street Journal. Trump ha annunciato ieri la decisione di rinviare di 10 giorni, fino al 6 aprile, gli attacchi minacciati contro il settore energetico iraniano, sostenendo che l'estensione del termine sia stata richiesta da Teheran per proseguire i negoziati: una circostanza che per il momento non e' stata confermata dai mediatori ne' dalle autorita' di Teheran. Nel frattempo, la commissione Servizi armati de Senato federale Usa prevede di tenere la prima audizione pubblica sulla guerra con l'Iran non prima di meta' aprile, al rientro dalla pausa primaverile del Congresso.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 27 marzo
Dopo 28 giorni di guerra, il presidente USA Donald Trump ha annunciato nelle scorse ore lo stop agli attacchi alle centrali elettriche iraniane per 10 giorni, fino al 6 aprile 2026, dal momento che le trattative tra i due paesi "stanno procedendo molto bene". Un messaggio affidato al social Truth con cui il tycoon smentisce "le erronee dichiarazioni diffuse dai media delle ‘fake news'", che lasciavano aperto ogni scenario, compreso quello dell'invasione di Kharg, l'isola petrolifera iraniana strategica nel Golfo.