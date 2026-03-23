Iran, la guerra in diretta: Idf: “Vasta ondata attacchi su Teheran”, i Pasdaran: “Se attaccheranno rete energetica risponderemo”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, lunedì 23 marzo, in tempo reale. Resta alta la tensione dopo l'ultimatum lanciato nelle scorse da Trump a Teheran: "Riapra lo Stretto di Hormuz o colpiremo le centrali". I Pasdaran: "Se lo faranno, tutte le infrastrutture della regione saranno considerate obiettivi legittimi e distrutte in modo irreversibile". L'Iran ha proposto sei condizioni per la fine delle ostilità. Arabia Saudita: "Regione Riad colpita da due missili balistici", mentre continuano i raid israeliani contro il Libano.
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Esercito iraniano: "Trump pensava fosse film. Perde e nasconde morti"
Il presidente Donald Trump pensava che la guerra all'Iran fosse come un film di Hollywood e invece sta perdendo e nasconde agli Americani il numero dei suoi morti in battaglia. Lo ha dichiarato Ebrahim Zolfaqari, portavoce del quartier generale del comando militare Khatam al-Anbiya, in dichiarazioni riportate dai media iraniani. "I malvagi politici sionisti americani, assassini di bambini, hanno allestito una grande messinscena, usando il proprio personale militare e la popolazione musulmana della regione come scudi umani per le loro politiche sconsiderate, e minacciano costantemente un Iran potente", ha detto. "Soldati americani vengono massacrati quotidianamente nella guerra che avete istigato, rotolando nel proprio sangue, e voi vi astenete dall'informare la nazione americana e le loro famiglie delle vere cifre di morti e feriti, e censurate invece severamente le notizie sulla guerra. Se il vostro esercito criminale riportasse le cifre reali dei morti e dei feriti in modo accurato e tempestivo, il vostro esercito codardo e timoroso andrebbe in pezzi, i vostri soldati si rifiuterebbero di obbedire ai loro comandanti e dovreste affrontare una feroce resistenza del vostro stesso popolo in America, che non vi permettera' di mandare i propri figli a morire", ha proseguito.
Raid contro la sede di una tv, almeno un morto
Un raid su una sede di un'emittente televisiva nel sud dell'Iran ha causato almeno un morto e un ferito. Lo riporta la televisione di stato di Teheran. "Il trasmettitore AM da 100 kilowatt del centro radiotelevisivo del Golfo Persico è stato attaccato dall'esercito terroristico sionista-americano", ha riferito l'emittente statale della Repubblica islamica dell'Iran. "In questo attacco, che violava il diritto internazionale, un collega della sicurezza del centro è stato ucciso e un'altra persona è rimasta ferita".
Idf: "Vasta ondata attacchi su Teheran"
L'esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato "una massiccia ondata di attacchi aerei contro le infrastrutture governative iraniane a Teheran". Secondo quanto dichiarato dall'Idf, gli attacchi sono diretti contro "infrastrutture legate al regime terroristico iraniano".
Arabia Saudita: "Regione Riad colpita da due missili balistici"
La regione di Riad, in Arabia Saudita, è stata colpita da due missili balistici. Lo ha annunciato il ministero della Difesa del regno, nel 24esimo giorno della guerra in Medioriente. Uno dei missili è stato intercettato e l'altro è caduto in una zona disabitata, ha precisato il ministero.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 23 marzo 2026
Ulteriore rischio escalation per la guerra in Medioriente, dopo l'ultimatum di Donald Trump all'Iran: "Apra lo Stretto di Hormuz o colpiremo le centrali". La risposta dei Pasdaran: "Se lo faranno, tutte le infrastrutture della regione saranno considerate obiettivi legittimi e distrutte in modo irreversibile". Capo Aie: "Rischio crisi energetica peggiore da decenni". Riad denuncia lancio di missili balistici sull'Arabia, continuano gli attacchi in Libano.