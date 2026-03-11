Iran, la guerra in diretta, bombe su Teheran e Beirut, gli USA: “Eliminate 16 navi posamine nello Stretto di Hormuz”. Oggi Meloni in Parlamento

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, mercoledì 11 marzo, in tempo reale. La crisi in Medio Oriente ha raggiunto livelli senza precedenti nelle ultime ore. L'esercito israeliano ha intensificato le operazioni militari lanciando una nuova ondata di missili contro l’Iran e il Libano. La risposta di Teheran non si è fatta attendere: le autorità iraniane hanno confermato di aver condotto una massiccia offensiva contro il territorio israeliano e diversi obiettivi statunitensi dislocati nella regionee mediorientale.
Parallelamente al fronte aereo, la crisi si è spostata nelle acque strategiche dello Stretto di Hormuz. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha annunciato di aver "eliminato" 16 navi posamine iraniane. Anche gli Emirati Arabi Uniti sono in stato di massima allerta: i sistemi di difesa aerea di Abu Dhabi sono entrati in funzione per intercettare una "minaccia missilistica" incombente sul Paese. Sul fronte interno, il regime iraniano sta soffocando ogni accenno di dissenso. Il capo della polizia di Teheran ha lanciato un monito: chiunque scenderà in strada per protestare contro il governo sarà trattato "alla stregua del nemico" sul campo di battaglia.
Il prezzo medio della benzina praticato sulla rete stradale italiana ieri, 10 marzo, è stato di 1,784 euro (in crescita rispetto ai 1,782 di lunedì), mentre sulle autostrade era di 1,886 euro (in crescita rispetto ai 1,869 del giorno precedente). La provincia dove il prezzo medio giornaliero stradale è più elevato è Crotone, seguita da Palermo e Nuoro. È invece a Sondrio che il prezzo medio giornaliero stradale è più basso, poi vengono Ancona e Cagliari.
Ieri chiusura in solido rialzo per le borse europee che hanno scommesso su un allentamento della tensione in Medio Oriente a breve e sono state galvanizzate dal calo del petrolio. Il Brent è sceso dai 120 dollari al barile della vigilia agli 87 dollari, in flessione di oltre 11 punti percentuali. A far scattare le vendite sul greggio, le parole del presidente Usa, Donald Trump, che ha detto che la guerra con l’Iran finirà "molto presto".
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta dell'11 marzo
Al dodicesimo giorno di guerra, le esplosioni scuotono Teheran e Beirut. L’Iran accusa USA e Israele di aver colpito 10mila siti civili causando oltre 1.300 morti. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno distrutto 16 navi posamine iraniane dopo il monito di Donald Trump contro ogni blocco dello Stretto di Hormuz. La tensione è altissima su tutti i fronti: i missili iraniani hanno raggiunto Tel Aviv e Gerusalemme, mentre continuano gli scontri tra Hezbollah e l'IDF. Arabia Saudita, Iraq e i Paesi del Golfo segnalano massicce intercettazioni di droni e missili nelle ultime ore. Polizia iraniana: "Chi protesta sarà considerato un nemico. Abbiamo il dito sul grilletto".