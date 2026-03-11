Iran, la guerra in diretta, bombe su Teheran e Beirut, gli USA: “Eliminate 16 navi posamine nello Stretto di Hormuz”. Oggi Meloni in Parlamento

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, mercoledì 11 marzo, in tempo reale. La crisi in Medio Oriente ha raggiunto livelli senza precedenti nelle ultime ore. L'esercito israeliano ha intensificato le operazioni militari lanciando una nuova ondata di missili contro l’Iran e il Libano. La risposta di Teheran non si è fatta attendere: le autorità iraniane hanno confermato di aver condotto una massiccia offensiva contro il territorio israeliano e diversi obiettivi statunitensi dislocati nella regionee mediorientale.

Parallelamente al fronte aereo, la crisi si è spostata nelle acque strategiche dello Stretto di Hormuz. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha annunciato di aver "eliminato" 16 navi posamine iraniane. Anche gli Emirati Arabi Uniti sono in stato di massima allerta: i sistemi di difesa aerea di Abu Dhabi sono entrati in funzione per intercettare una "minaccia missilistica" incombente sul Paese. Sul fronte interno, il regime iraniano sta soffocando ogni accenno di dissenso. Il capo della polizia di Teheran ha lanciato un monito: chiunque scenderà in strada per protestare contro il governo sarà trattato "alla stregua del nemico" sul campo di battaglia.