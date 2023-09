I funerali laici di Giorgio Napolitano oggi in diretta tv su Rai1: l’orario delle esequie di Stato a Montecitorio

"La generazione di Napolitano ha vissuto il rapporto con lo stalinismo in modo drammatico. Noi siamo stati fortunati. Il mio legame col Pci si saldò il giorno in cui ero a Praga: scesi in piazza per protestare contro i carri armati sovietici e arrivò la notizia che il Pci aveva espresso il suo dissenso. Senza quello, non so se sarei rimasto legato a quel partito. Napolitano capì prima di altri e l'apporto importantissimo che ha dato a tutti noi è l'esser stato il primo dirigente comunista ad aver avuto una cultura anglosassone, compresa una conoscenza assai avanzata della lingua inglese". Così, Massimo D'Alema ricorda – in un'intervista al quotidiano La Stampa – l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

"Quando molti anni dopo come Ministro degli Esteri lo accompagnai in visita di Stato a Washington, nel corso del pranzo alla Casa Bianca col presidente Bush, era indiscutibilmente guardato dai suoi interlocutori come una grande personalità, autorevole".

"Ha incarnato nella forma più alta il nesso tra il Pci e la democrazia italiana, un nesso che resta una caratteristica originale del nostro Paese", insiste D'Alema. "Come disse Togliatti: non siamo mai stati un accampamento cosacco, ma una parte del popolo italiano. Napolitano lo ha dimostrato nella forma più alta: è stato l'unico dirigente del Pci che nella storia nazionale abbia avuto il ruolo più rilevante nello Stato italiano".