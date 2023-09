Chi sono i figli e i nipoti di Giorgio Napolitano: Giovanni, Giulio, Sofia e Simone La famiglia di Giorgio Napolitano e Clio Maria Bittoni vive in maniera piuttosto riservata, poco si sa dei figli Giovanni e Giulio e ancora meno dei nipoti Sofia e Simone.

A cura di Andrea Miniutti

Dalla storia d'amore tra Giorgio Napolitano e Clio Maria Bittoni sono nati due figli: Giulio e Giovanni. Quest'ultimo è il primogenito e ha donato due nipoti all'ex presidente, Sofia e Simone. Essendo persone molto riservate, della loro vita non si sa molto, tranne qualche informazione principalmente legata al lavoro che svolgono: Giovanni Napolitano lavora all'Antitrust, mentre Giulio è un accademico presso l'Università Roma Tre. In questi ultimi anni, anche a causa dei peggioramenti delle condizioni del presidente emerito, è stata proprio la sua famiglia a supportarlo maggiormente.

Chi è Giovanni Napolitano, il primogenito dell'ex presidente della Repubblica

Giovanni Napolitano è nato nel 1961, due anni dopo il matrimonio tra l'ex presidente della Repubblica e Clio Maria Bittoni, ed è il primogenito. Il suo nome è lo stesso di suo nonno, il padre di Giorgio Napolitano. Ha conseguito un master in Science and Technology Policy all'Università del Sussex e dal 1994 lavora all'Antitrust, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dove oggi ricopre una posizione di dirigenza in quanto responsabile dell'ufficio Affari internazionali. Inoltre, nel novembre 2010 è entrato a far parte della divisione legislativa "Proprietà intellettuale e competizione" della WIPO, l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, dove per tre anni (giugno 2018-marzo 2021) ha anche svolto il ruolo di vicedirettore e poi direttore del dipartimento "Transizione e Paesi sviluppati".

Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa che è sposato con Darlene Tymo da cui ha avuto due figli: Sofia, nata nel 1997, e Simone, nato nel 1999.

Chi sono Sofia e Simone, i due nipoti di Giorgio Napolitano e della moglie Clio Bittoni

Sofia e Simone sono i figli di Giovanni Napolitano e sua moglie Darlene Tymo e hanno rispettivamente 26 e 24 anni. Sono gli unici nipoti dell'ex presidente della Repubblica e della sua consorte Clio Maria Bittoni.

Chi è Giulio Napolitano, secondo figlio di Giorgio Napolitano

Giulio Napolitano è il secondo e ultimo figlio di Giorgio Napolitano e Clio Maria Bittoni. Nato nel 1969, la sua è stata una carriera accademica che l'ha portato ad essere professore ordinario di Diritto amministrativo nell’Università degli Studi Roma Tre presso il Dipartimento di Giurisprudenza. Ha svolto un dottorato di ricerca presso la Scuola Sant'Anna di Pisa ed è stato ricercatore di Diritto amministrativo all'Università "La Sapienza" di Roma. Già professore associato all'Università della Tuscia, dal 2002 insegna all'Università Roma Tre, ma ha svolto ricerche anche all'estero presso l’Università di Francoforte, l’Università di Parigi II, il Max Planck Institut di Heidelberg.

Negli anni è stato chiamato a far parte di commissioni di studio e di indagine per le istituzioni italiane e per gli enti pubblici, ed è stato anche direttore dell’Osservatorio sull’attività normativa del governo. Inoltre è membro del consiglio direttivo del Gruppo europeo di diritto pubblico e del Comitato di Direzione delle riviste Economia dei servizi (Il Mulino) e Diritto e politiche dell’Unione Europea (Giappichelli).

Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato è stato ha avuto una relazione con Marianna Madia, ex portavoce del Partito Democratico e ministra per la Semplificazione e per la Pubblica Amministrazione nei governi Renzi e Gentiloni (2014-2018).

In questi ultimi giorni è stato Giulio Napolitano ad annunciare ai giornalisti il peggioramento delle condizioni dell'ex Presidente della Repubblica: