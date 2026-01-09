Esteri
Guerra Ucraina-Russia, attacchi massicci su Kiev, a Leopoli un missile ipersonico Oreshnik, news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina: almeno quattro persone sono morte in seguito agli attacchi massicci scagliati da Mosca su Kiev.

9 Gennaio 2026 07:35
Ultimo agg. 08:34
Ucraina – edificio residenziale danneggiato da un attacco russo a Kryvyi Rih
Gli aggiornamenti in diretta dalla guerra tra Ucraina e Russia: le ultime notizie di oggi, venerdì 9 gennaio. Nella notte attacchi massicci su Kiev, si contano almeno 4 morti e decine di feriti. Attacchi sono stati registrati anche sulla città di Leopoli dove secondo le autorità ucraine sono stati intercettati missili balistici che viaggiavano a velocità ipersonica. Mosca afferma di aver usato il missile ipersonico Oreshnik. La Russia annuncia anche che oltre 500 mila persone sono senza elettricità nella regione di Belgorod dopo un attacco di Kiev.

Guerra Ucraina-Russia
08:34

Il ministro ucraino degli Esteri: "Missile Oreshnik a Leopoli banco di prova per comunità transatlantica"

"La Russia afferma di aver utilizzato un missile balistico a raggio intermedio, il cosiddetto ‘Oreshnik', contro la regione di Leopoli. Un attacco di questo tipo vicino al confine con l'Ue e la Nato rappresenta una grave minaccia per la sicurezza del continente europeo e un banco di prova per la comunità transatlantica. Chiediamo risposte forti alle azioni sconsiderate della Russia. Stiamo informando gli Stati Uniti, i partner europei e tutti i paesi e le organizzazioni internazionali sui dettagli di questo pericoloso attacco attraverso i canali diplomatici". Lo scrive su X il ministro ucraino degli Esteri Andrii Sybiha. "È assurdo che la Russia cerchi di giustificare questo attacco con il falso "attacco alla residenza di Putin" mai avvenuto. Un'ulteriore prova che Mosca non ha bisogno di vere ragioni per il suo terrore e la sua guerra", aggiunge. "Daremo corso ad un'azione internazionale: una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, una riunione del Consiglio Ucraina-Nato, nonché risposte all'interno dell'Ue, del Consiglio d'Europa e dell'Osce".

A cura di Susanna Picone
08:16

Ucraina, Aeronautica: abbattuti 226 droni e 18 missili russi nella notte

Le difese aeree dell'Ucraina hanno distrutto 226 droni, otto missili balistici e dieci missili da crociera lanciati dalla Russia nel corso di un attacco notturno. Lo hanno reso noto le autorità di Kiev. Come reso noto dall'Aeronautica ucraina, a causa della caduta di detriti si sono verificati dei danni materiali.

A cura di Susanna Picone
08:00

Usato il missile ipersonico Oreshnik sull'Ucraina, Mosca: "Risposta all'attacco perpetrato dal regime di Kiev"

Mosca afferma di aver colpito l'Ucraina con il missile ipersonico Oreshnik. La Russia ha colpito "obiettivi strategici" in Ucraina nella notte utilizzando il missile ipersonico Oreshnik, ha annunciato il Ministero della Difesa russo in una nota. Gli attacchi, il cui numero esatto e i cui obiettivi non sono stati specificati, sono stati effettuati "in risposta all'attacco terroristico perpetrato dal regime di Kiev" contro la residenza di Vladimir Putin a fine dicembre, che l'Ucraina sostiene essere una "bugia".

A cura di Susanna Picone
07:50

Russia, oltre 500 mila senza elettricità in sei comuni di Belgorod

Oltre 500 mila persone sono senza elettricità in seguito ad un attacco ucraino sulla regione russa di Belgorod. Lo ha annunciato il governatore locale, Viatcheslav Gladkov. "Alle 6 di questa mattina, 556 mila persone di sei comuni sono senza elettricità e quasi lo stesso numero senza riscaldamento", ha scritto precisando che circa 200 mila persone sono senza acqua e servizi igienici. La regione di Belgorod confina con la città ucraina di Kharkiv.

A cura di Susanna Picone
07:36

Guerra Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta di oggi 9 gennaio

Almeno quattro persone sono morte in seguito agli attacchi massicci scagliati dalla Russia su Kiev. Secondo quanto riferito il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, "un paramedico è morto e altri quattro sono stati feriti mentre prestavano soccorso alle persone nel distretto di Darnytskyi". Altri attacchi registrati sulla città di Leopoli dove sono stati intercettati missili balistici che viaggiavano a velocità ipersonica, a circa 13mila km orari. Mosca afferma di aver colpito l'Ucraina con il missile ipersonico Oreshnik.

A cura di Susanna Picone
Esteri
