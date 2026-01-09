Giorgia Meloni, la conferenza stampa di fine anno in diretta: Trump, minacce alla Groenlandia, referendum Giustizia al centro

La presidente del Consiglio Meloni tiene questa mattina la consueta conferenza stampa di fine anno, un appuntamento che la capa del governo ha spostato negli ultimi anni nei primi giorni di gennaio. L'incontro, organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare, inizierà alle 11.

Al centro del dibattito ci saranno i principali temi di politica estera, a partire dalle tensioni internazionali innescate dalle mire espansionistiche di Donald Trump in Groenlandia, palesate e rilanciate dopo l'attacco in Venezuela, che ha portato alla cattura del presidente Maduro. A Meloni verrà sicuramente chiesto conto anche della postura dell'Italia nei confronti dell'amministrazione americana, visto che il governo non ha condannato il blitz a Caracas del 3 gennaio, ma ha giustificato l'operazione, considerata legittima per motivi di sicurezza nazionale. Si parlerà ancora di Ucraina e dell'invio di aiuti e di truppe a Kiev, viste le recenti polemiche sollevate dalla Lega, contraria al rinnovo del sostegno militare al presidente Zelensky in chiave anti-russa.

Passando alla politica interna La conferenza stampa di oggi potrebbe anche essere l'occasione buona per ufficializzare la data del referendum sulla Giustizia, che il governo potrebbe fissare in un uno degli ultimi weekend di marzo (si voterà in due giorni, domenica e lunedì). Tra le domande che verranno poste alla premier potrebbero arrivarne alcune sulla nuova legge elettorale, sul nuovo pacchetto sicurezza e sui centri in Albania, che non sono mai entrati pienamente in funzione.

Anche la tragedia di Capodanno a Crans-Montana potrebbe essere uno temi toccati, visto che oggi Meloni dopo aver incontrato la stampa, parteciperà alle 16.30 alla Santa Messa in memoria delle vittime dell'incendi, che si terrà nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso a Roma.