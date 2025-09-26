Gaza, la guerra in diretta e le news dalla Flotilla: rifiutata proposta di mediazione. Farnesina agli italiani a bordo: “Non proseguite, così non possiamo aiutarvi”

Israele-Hamas, le ultime notizie in diretta dalla guerra a Gaza e sul viaggio della missione umanitaria Global Sumud Flotilla verso la Striscia: attualmente le imbarcazioni si trovano nei pressi dell'isola greca di Creta.
La flotta umanitaria denuncia l’allerta di “imminente attacco” da Israele dopo colpi a 11 navi europee. L’Italia invia due fregate, Meloni accusa Tel Aviv di guerra su larga scala ma critica la Flotilla. Crosetto riferisce al Parlamento, Tajani media con Cipro, ma la Flotilla rifiuta: “Rompere l’assedio è il nostro obiettivo”. La Farnesina intanto sconsiglia di proseguire agli italiani a bordo: "Così non possiamo difendervi". E Israele replica: “È provocazione al servizio di Hamas”. Intanto Gaza resta sotto bombardamenti.
Ministro Tajani: "Riconoscimento dello Stato di Palestina a condizioni chiare"
Il riconoscimento dello Stato di Palestina rimane sul tavolo, ma secondo Antonio Tajani è subordinato a condizioni precise: "Siamo pronti a farlo anche domani, ma le condizioni sono chiare: lo faremmo dopo che Hamas uscirà da Gaza e sarà uscita dalla guida politica della Palestina. E lo faremo dopo la liberazione di tutti gli ostaggi. Farlo prima sarebbe un riconoscimento del loro potere e un indebolimento dell'Autorità palestinese". Nella sua intervista al Corriere della Sera Tajani sottolinea come, pur riconoscendo la gravità della situazione a Gaza — "è in atto una carneficina", dice — sia al contempo necessario sconfiggere Hamas e ottenere il rilascio degli ostaggi: "Hamas deve essere sconfitta, che deve rilasciare gli ostaggi e non farsi scudo con la popolazione civile, mandandola al massacro". Solo dopo, aggiunge, si potrà aprire "un nuovo ciclo politico e diplomatico per realizzare l'obiettivo dei 2 Stati".
Viceministra Israele: "Flotilla finanziata da Hamas, vogliono solo attenzione"
Sulla Flotilla arriva un duro affondo da parte di Israele. La viceministra degli Esteri Sharren Haskel, intervistata da AdnKronos, sostiene che gli attivisti avrebbero rifiutato diverse alternative proposte, tra cui quella di far arrivare gli aiuti nel porto di Ashkelon per poi garantirne la consegna nella Striscia. Secondo Haskel, il vero obiettivo della missione non sarebbe umanitario ma politico, con il coinvolgimento di persone legate a Hamas. La viceministra accusa inoltre la Flotilla di cercare visibilità, sottolineando che le forniture a bordo sarebbero irrisorie rispetto a quelle già disponibili a Gaza tramite i canali ufficiali dell’Onu. A suo dire, oltre il 90% degli aiuti dell’organizzazione internazionale non raggiungerebbe comunque la popolazione, bloccato da problemi logistici o dal controllo di Hamas.
Gli aggiornamenti dalla Global Sumud Flotilla oggi 26 settembre
La Global Sumud Flotilla resta al centro delle tensioni internazionali. Dopo l’attacco subito con droni e bombe sonore, gli attivisti hanno ribadito di voler proseguire senza soste fino a Gaza, rifiutando la mediazione italiana che prevedeva lo sbarco degli aiuti a Cipro per poi trasferirli nella Striscia. “La nostra missione è rompere l’assedio illegale”, ha dichiarato la delegazione italiana del movimento, denunciando genocidio e pulizia etnica.
A bordo anche Nkosi Mandela, nipote del leader sudafricano, che ha chiesto pressioni internazionali contro la violenza di Israele. Durissima la reazione di Tel Aviv: per il ministro degli Esteri Sa’ar e la viceministra Haskel, la Flotilla sarebbe una provocazione al servizio di Hamas, con aiuti irrilevanti rispetto a quelli già disponibili a Gaza.
L’Italia, intanto, ha inviato la nave Alpino per garantire assistenza ai connazionali, ma il ministro Crosetto ha avvertito che in acque israeliane la sicurezza non potrà essere assicurata. Sul piano politico, l’opposizione accusa Giorgia Meloni di aver alimentato il clima con parole “da leader di partito” e non da premier. Israele insiste: il blocco navale non verrà violato. La tensione resta altissima.
Guerra a Gaza, le notizie in diretta sul conflitto tra Israele e Hamas
Donald Trump ha annunciato di essere vicino a un’intesa su Gaza, parlando di possibili passi verso la pace e garantendo che non permetterà l’annessione della Cisgiordania. Secondo i media, l’ex premier britannico Tony Blair potrebbe guidare un futuro governo ad interim nella Striscia. Intanto Netanyahu è a New York per l’Assemblea Onu, mentre la Flotilla ribadisce di voler arrivare a Gaza senza soste, rifiutando la proposta italiana di deviazione a Cipro. Israele accusa la missione di provocazione al servizio di Hamas e difende il blocco navale. Meloni critica Tel Aviv per l’uso sproporzionato della forza. Sul fronte sportivo, l’Uefa valuta la sospensione di Israele dalle competizioni calcistiche internazionali.