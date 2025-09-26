Gaza, la guerra in diretta e le news dalla Flotilla: rifiutata proposta di mediazione. Farnesina agli italiani a bordo: “Non proseguite, così non possiamo aiutarvi”

Il riconoscimento dello Stato di Palestina rimane sul tavolo, ma secondo Antonio Tajani è subordinato a condizioni precise: "Siamo pronti a farlo anche domani, ma le condizioni sono chiare: lo faremmo dopo che Hamas uscirà da Gaza e sarà uscita dalla guida politica della Palestina. E lo faremo dopo la liberazione di tutti gli ostaggi. Farlo prima sarebbe un riconoscimento del loro potere e un indebolimento dell'Autorità palestinese". Nella sua intervista al Corriere della Sera Tajani sottolinea come, pur riconoscendo la gravità della situazione a Gaza — "è in atto una carneficina", dice — sia al contempo necessario sconfiggere Hamas e ottenere il rilascio degli ostaggi: "Hamas deve essere sconfitta, che deve rilasciare gli ostaggi e non farsi scudo con la popolazione civile, mandandola al massacro". Solo dopo, aggiunge, si potrà aprire "un nuovo ciclo politico e diplomatico per realizzare l'obiettivo dei 2 Stati".