Governo Meloni, news: oggi la cerimonia della campanella con Mario Draghi, poi il Consiglio dei Ministri

Il nuovo ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, uno dei fedelissimi di Giorgia Meloni, conferma l’impressione destata dalla composizione del nuovo governo: “Il nostro è un esecutivo politico, che si muove in discontinuità con quelli del Pd e del M5s. Lo definirei di destra-centro, con le scelte dei ministri che sono avvenute per merito e qualità”. Quanto alle polemiche sulla nuova denominazione del suo ministero, spiega: “Significa ridare centralità al contadino, al piccolo imprenditore, alla filiera corta, sia nell'allevamento sia nelle coltivazioni. Non è una scelta autarchica, perché crediamo nell’export e il sovranismo alimentare di certo non nasce a destra”.