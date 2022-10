Governo Meloni, le ultime news in diretta: la presidente del Consiglio al lavoro su Manovra e accelera sui sottosegretari

Il leader di Azione, Carlo Calenda, in un'intervista alla "Stampa" dice che ha apprezzato il discorso in Aula del suo alleato Matteo Renzi, perché "ha spiegato in modo molto chiaro il tipo di atteggiamento che avremo. Io, come ho fatto il giorno prima, avrei insistito di più sui singoli argomenti di merito, ma con Renzi ci siamo divisi i compiti. Va bene così". E sul posizionamento del Terzo polo rispetto alla maggioranza: " Non voteremo mai la fiducia a questo governo. Voteremo sempre no. Nessuno vuole entrare in maggioranza". Sulle riforme, però, mostra apertura: "Vedremo di volta in volta. Finora le uniche proposte concrete della maggioranza prevedono un condono, l'innalzamento della soglia di contanti e la flat tax per le partite Iva: è l'agenda pro-evasione di Matteo Salvini. Ma non faremo il tipo di opposizione che ha in mente Letta, questo è sicuro".