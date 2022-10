Cosa dicono i sondaggi politici a un mese dalle elezioni e quali partiti continuano a crescere Secondo l’ultimo sondaggio di Index Research, a un mese dalle elezioni, Fratelli d’Italia ha guadagnato due punti. Male il Pd e Forza Italia, crescono il Movimento 5 Stelle e il Terzo polo.

A cura di Tommaso Coluzzi

A poco più di un mese dalle elezioni del 25 settembre, che hanno visto il trionfo del centrodestra, i sondaggi politici continuano a evidenziare delle tendenze abbastanza chiare. Giorgia Meloni, in questo momento, macina consensi e cresce a vista d'occhio nelle rilevazioni. Non fa eccezione il sondaggio pubblicato dalla trasmissione Piazza Pulita su La7 e realizzato da Index Research. Il bilancio è molto differente, invece, per altre forze politiche. Una su tutte il Pd, che continua a crollare verticalmente guardando con preoccupazione la risalita del Movimento 5 Stelle. Il processo cominciato in casa dem, tra l'altro, è anche molto lungo, come ha confermato la direzione che si è tenuta oggi.

Nel sondaggio di Index Research, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è il primo partito con il 28,0%. Praticamente due punti in più rispetto a quanto raccolto un mese fa alle elezioni. A seguire c'è il Partito Democratico del dimissionario Enrico Letta, che scivola al 17,6%. Continua a crescere, invece, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che sale al 16,2%. La distanza con i dem è ancora di un punto e mezzo, ma tutto sembra tranne che incolmabile. Anzi.

La Lega di Matteo Salvini non riesce a riprendersi dopo la batosta elettorale e cala all'8,6%. Bene, invece, il Terzo polo di Azione e Italia Viva, che raccoglie consenso settimana dopo settimana e cresce – seppur lentamente – all'8,1%. Così facendo supera Forza Italia di Silvio Berlusconi, che invece – rispetto al voto di settembre – crolla al 6,8%. Chiudono in crescita l'alleanza Verdi e Sinistra al 4,1%, +Europa al 3,2% e Italexit al 2,2%.

Quanto alla fiducia personale, invece, la presidente del Consiglio raccoglie un indice di gradimento del 45%. Compatibile con i voti ottenuti dal centrodestra e in generale con il peso della coalizione nel Paese (forse anche qualcosa di più). Mentre il governo riscuote il giudizio positivo del 41% degli italiani.