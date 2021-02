"Sulle donne va fatto un passo avanti e vinta l'arretratezza italiana", spiega Elena Bonetti, confermata ministra alle Pari Opportunità da Mario Draghi, in un'intervista a Repubblica. "Ho istruito e porterò avanti un piano strategico per la parità di genere che il nostro Paese non ha mai avuto. Abbiamo aperto un percorso, ricordo la decontribuzione del lavoro femminile e il fondo per l'imprenditoria delle donne. Dobbiamo fare molti altri passi, fino a imprimere un nuovo slancio e cambiare l'inerzia del sistema. Occorre anche mettere in atto quelle misure già previste nel Family Act, come l'aumento dei giorni di congedo di paternità, ma non solo. Chi pensa di parlare di parità di genere senza affrontare le politiche familiari non considera che è in famiglia che si insinuano le prime disuguaglianze".