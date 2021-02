“Sono davvero molto contento. Se in questo governo non ci fosse la Lega saremmo a guardare da fuori un governo di sinistra”: con queste parole il leader del Carroccio, Matteo Salvini, commenta in un’intervista al Corriere della Sera la nascita del nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi. Sui ministri leghisti, Salvini assicura che non aveva saputo nulla prima: “Non ce n’è stato bisogno, io non avevo chiesto alcun ministero”. Qualche nomina, però, a Salvini non piace, come quelle di Roberto Speranza e Luciana Lamorgese, confermati alla Salute e all’Interno: “Conto che siano affiancati da leghisti in gamba che sappiano contribuire a un robusto cambio di rotta. So che non sembrerà oggi una priorità, però nei giorni scorsi mi sono andato a riguardare le tabelle degli sbarchi. Nel 2019, 11 mila arrivi. L’anno scorso, 33 mila. Tre volte tanto. Una delle non molte cose che ho detto a Draghi è che a Lampedusa la musica deve cambiare”. Così come Salvini si augura che venga rimosso il commissario Domenico Arcuri: “La musica dopo un anno può cambiare, ma sarà sempre il presidente del Consiglio a valutare il lavoro delle persone nella sua squadra”.

Il leader della Lega racconta quando ha deciso di stare nello stesso governo con il Pd: “Una decina di giorni fa mi sono addormentato leggendo le email di imprenditori, genitori separati, sindaci. Tutti mi dicevano di andare, di starci. Quando mi sono svegliato, avevo deciso. Preferisco giocarmi la partita che guardarla dagli spalti. Se non giochi per paura di perdere, hai perso di sicuro”. Poi elenca le urgenze del nuovo governo: “Le vaccinazioni, il lavoro e la riapertura di bar, ristoranti, palestre”. Infine, un commento sul governo uscente: “Che sollievo non dover più dipendere da Azzolina, Bonafede, De Micheli. E niente più Conte e Casalino…”.