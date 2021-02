La senatrice del Movimento 5 Stelle, Barbara Lezzi, chiede di votare nuovamente sulla piattaforma Rousseau per il sostegno al governo Draghi. Secondo Lezzi non è stato istituito il super-ministero, che doveva accorpare le competenze di Ambiente e Sviluppo economico, come citava invece il quesito a cui gli iscritti del M5s hanno dato il via libera. “Questa mattina ho inviato, insieme ad alcuni colleghi, una mail al Capo Politico, al Comitato di garanzia e al Garante del M5S per segnalare che la previsione del quesito posta nella consultazione dell'11 febbraio 2021 non ha trovato riscontro nella formazione del nuovo Governo”, scrive Lezzi su Facebook.

Lezzi sottolinea le motivazioni della sua richiesta: “Non c'è il super-ministero che avrebbe dovuto prevedere la fusione tra il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'Ambiente oggetto del quesito. Chiediamo che venga immediatamente indetta nuova consultazione con un quesito in cui sia chiara l'effettiva portata del ministero oggetto della scorsa consultazione e che riporti la composizione del Governo. È evidente che, in assenza di riscontro, al fine di rispettare la maggioranza degli iscritti che hanno espresso altra indicazione, il voto alla fiducia deve essere NO”. Infine, la senatrice conclude rivolgendosi a Vito Crimi: “Gentile Capo Politico, in qualsiasi altro Paese e in qualsiasi altra forza politica, lei avrebbe tratto le più onorevoli conseguenze anziché minacciare espulsioni”.

Questo è il testo della lettera inviata da Barbara Lezzi e che la stessa senatrice chiede ad altri parlamentari pentastellati di inviare: