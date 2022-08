Elezioni politiche 2022, ultime notizie: il centrodestra lavora al programma, Letta fiducioso dopo l’incontro con Verdi e Sinistra

Continua la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre, le notizie di oggi in diretta. Ieri sera è tornato a parlare il presidente Draghi, che ha detto che – in sostanza – un'Agenda Draghi non esiste, ma che è fatta di risposte pronte ai problemi dei cittadini. Nel frattempo nel centrosinistra che Letta sta cercando di costruire, il Pd si dice "fiducioso" dopo l'incontro con Europa Verde e Sinistra Italiana. Bonelli e Fratoianni si sono presi altre 48 ore per riflettere e decidere se entrare in coalizione con dem e Calenda. Il centrodestra è già più avanti e lavora al programma: ieri è uscita una prima bozza, che parte dalla collocazione atlantista ed europeista della coalizione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni politiche del 2022 in Italia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0