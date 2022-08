Meloni dice che potrebbe diventare la prima premier donna alla guida dell’Italia: “Onore e fardello” La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni potrebbe diventare la prima presidente del Consiglio donna della storia italiana: “Guidare una grande nazione come l’Italia è un grande onore ma porta con sé un fardello”.

A cura di Annalisa Cangemi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni politiche del 2022 in Italia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La presidente di Fdi Giorgia Meloni è la favorita nella corsa per le prossime elezioni politiche. Ed è perfettamente consapevole che se i sondaggi venissero confermati alle urne questo significherebbe che spetterebbe a lei, secondo le regole che il centrodestra si è dato dopo un percorso non semplice, indicare il nuovo inquilino di Palazzo Chigi. Che a questo punto è molto probabile sia la stessa Giorgia Meloni, come lei stessa ha detto in un'intervista rilasciata alla tv americana Fox News: "Sì, i sondaggi dicono che Fdi potrebbe vincere le prossime elezioni con la coalizione di centrodestra" nell'ambito del quale è stabilito che "il partito che nella coalizione vince può esprimere il premier. Io sono il leader di quel partito e quindi in base ai sondaggi – ma vedremo quando gli italiani votato – potrei diventare la prima donna alla guida del governo italiano nella nostra storia e ciò per me sarebbe assolutamente un grande onore, così come lo è il fatto di essere la prima donna a guidare un partito politico europeo, quello del Conservatori europei".

"Guidare una grande nazione come l'Italia – ha aggiunto – è un grande onore ma porta con sé un fardello: l'Italia sta fronteggiando una situazione non facile e tutti lo sanno, guerra in Europa, inflazione, problemi con il gas, di forniture di elettricità. Potremo avere una stagione difficile e la nostra campagna è ‘dire agli italiani la verità' e non promettere nulla che non possiamo mantenere".

"Fdi è stato il partito che pur essendo all'opposizione, ha aiutato il governo Draghi a fare tutto ciò che l'Italia doveva fare per assistere l'Ucraina – ha aggiunto, a proposito del posizionamento della sua coalizione in politica estera – L'invasione dell'Ucraina è la punta dell'iceberg di un conflitto che ha come obiettivo la revisione dell'ordine mondiale. Se l'Ucraina cade e l'Occidente si ridimensiona, il vincitore reale sarà non solo la Russia di Putin ma la Cina di Xi… E in occidente saranno gli europei a pagarne le peggiori conseguenze. Per questo noi siamo sicuri di dove deve stare l'Italia per difendere il proprio interesse nazionale".