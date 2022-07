Elezioni politiche 2022, ultime notizie: Carfagna: “Mi candido con Azione”. Berlusconi: “Fi indicherà il premier”. Conte: “No ammucchiata con Pd”

Il leader del M5s Giuseppe Conte, che ieri aveva aperto a un possibile dialogo con il Pd, chiarendo poi poco dopo che nessuna alleanza con i dem sarà possibile in questa campagna elettorale, torna sulla questione: "Io non apro o chiudo. Non escludo un dialogo" nel futuro ma "ho parlato in termini generici", non di alleanza. Lo ha ribadito a Rtl 102.5. In vista delle elezioni del 25 settembre per Conte "Non ci sono possibilità di rapporti con il Pd. Che rapporti si possono avere con una forza politica che sta chiudendo accordi con Brunetta, Gelmini, Renzi e Calenda? Questa è un'ammucchiata".