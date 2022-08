Elezioni politiche 2022, ultime notizie: concluse parlamentarie M5s, ok al listino di Conte. Tensioni nel Pd per le candidature

"Con un sistema senza preferenze, e io sono da anni per il ritorno alla doppia preferenza di genere, con una campagna elettorale a ferragosto che non consente a un partito come il nostro di fare le parlamentarie, fare le liste diventa complicatissimo. È normale ci siano mal di pancia. Tuttavia, non mi piace questo atteggiamento per cui ci si candida solo in seggi sicuri". Lo ha detto il sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem Matteo Ricci a Omnibus, su La7.