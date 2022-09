Elezioni politiche 2022, ultime notizie: Meloni si dice pronta a governare, Letta: “È un pericolo per l’Italia”

Continua la campagna elettorale dei partiti in vista delle elezioni del 25 settembre 2022: le notizie di oggi sui candidati, gli schieramenti e gli ultimi sondaggi. Giorgia Meloni dal palco di Firenze dice di essere pronta a governare il Paese. Per Enrico Letta, però, si tratta di "un grande pericolo per l'Italia". Conte difende il reddito di cittadinanza e attacca Di Maio: "Abbiamo avuto un ministro degli Esteri che, in mezzo a una gravissima crisi internazionale, invece di impegnarsi alle trattative di pace ha creato un partitino".

Lo speciale elezioni di Fanpage.it:

