Elezioni politiche 2022, ultime notizie: Letta e Meloni promettono che non faranno governo di larghe intese

Le emergenze economiche e politiche, non solo in Italia, nell'intervista di Matteo Salvini pubblicata oggi dal Giornale. Al suo direttore Augusto Minzolini, il leader della Lega. "La Lega ha sempre votato sia le sanzioni che gli aiuti all'Ucraina, anche militari – ha detto Salvini partendo dalla guerra in Ucraina – Quindi non ho mai espresso una posizione diversa. Ho sempre e solo detto, e lo ribadisco, che la guerra terminerà grazie alla diplomazia. A proposito delle sanzioni economiche, la questione è un'altra: la denuncia lanciata da Fondo monetario, Economist ed altre autorevoli istituzioni dimostra che la Russia si è arricchita avendone enorme surplus commerciale, i Paesi europei ne sono stati molto danneggiati. Non vorrei che i sanzionatori soffrissero più dei sanzionati". Quindi virata sulla pace fiscale "Abbiamo calcolato che nei prossimi tre mesi saranno inviate quasi 7 milioni di cartelle esattoriali – ha detto il leader del Carroccio – Una follia, soprattutto se accompagnata dal drammatico aumento delle bollette e dall'inasprimento delle multe come avete raccontato voi de il Giornale. La pace fiscale non è un premio per i furbi, ma un supporto concreto per chi, a causa della crisi Covid – e ora del caro energia – non riesce a pagare. Si tratta di somme che lo Stato non incasserebbe mai, con la pace fiscale sosteniamo le imprese e garantiamo gettito allo Stato. Gli evasori vanno sempre puniti, le imprese oneste vanno sempre aiutate. È buonsenso". Quindi un auspicio per l'esito elettorale: il ritorno al Viminale: "Le cose che funzionano vanno confermate".