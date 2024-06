Elezioni comunali 2024, i ballottaggi in diretta: si vota fino alle ore 15 in oltre 100 città, chi vince a Bari e Firenze

Oggi, lunedì 24, in molte città italiane sono in corso i ballottaggi per elezioni amministrative 2024. Si poteva votare anche ieri, domenica 23, dalle 7 alle 23. Dopo il primo turno, che si è svolto in concomitanza con le europee l'8 e il 9 giugno, gli elettori di diversi Comuni sono chiamati nuovamente alle urne per scegliere il nome del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Tra le città al voto ci sono cinque capoluoghi di Regione: Bari, Campobasso, Firenze, Potenza e Perugia. Urne aperte fino alle 15: dopo inizierà lo spoglio e inizieranno ad arrivare le prime proiezioni.