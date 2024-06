video suggerito

Elezioni comunali 2024, ai ballottaggi affluenza sotto al 12% alle 12: a Bari il dato più basso Dopo il primo turno dell’8 e 9 giugno, oggi domenica 23 e domani, lunedì 24, si vota per i ballottaggi in diversi Comuni italiani tra cui: Bari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza. Alle 12 l’affluenza è stata del 12%. Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giulia Casula

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, domenica 23 giugno 2024, si vota per i ballottaggi in diverse città d'Italia dopo il primo turno alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno. In molti Comuni gli elettori saranno quindi chiamati nuovamente alle urne per scegliere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. I seggi sono aperti oggi dalle 7.00 fino alle 23.00 e domani lunedì 24, dalle 7 alle 15.

Tra le grandi città, ad affrontare un secondo turno ci sono cinque capoluoghi di regione: Bari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza. Alle 12 l'affluenza alle urne sfiora appena il 12%. Si tratta di un dato molto basso, un trend generale che riguarda la quasi totalità dei Comuni coinvolti. Al primo turno la partecipazione era stata del 22,8%. I prossimo dati relativi sulla partecipazione al voto nei Comuni al ballottaggio arriveranno alle 19 e poi alle 23, prima della chiusura dei seggi. Domani, quando alle 15 verranno chiuse le urne inizierà lo spoglio delle schede e arriveranno le prime proiezioni con i risultati.

A Bari l'affluenza alle 12 è all'11%

Alle ore 12 a Bari la partecipazione al secondo turno per l'elezione del sindaco del capoluogo pugliese è al N%. Nella città si sfidano al ballottaggio il dem Vito Leccese e il candidato del centrodestra Fabio Romito. Al primo turno Leccese aveva raccolto il 47% delle preferenze, mentre Romito si era fermato al 29%.

Teniamo un H2 per ogni capoluogo di regione, con il dato dell’affluenza nel titolo da aggiornare man mano arriva il dato successivo.

Campobasso, alle 12 l'11,3% è andato a votare

A Campobasso i dati sulla partecipazione alle urne mostrano un'affluenza all'11,3% alle ore 12. Nel capoluogo molisano si affrontano al secondo turno Aldo De Benedittis per il centrodestra e Maria Luisa Forte per il centrosinistra. Al primo turno avevano ottenuto rispettivamente, il 48,3% e il 31,8%.

Firenze al ballottaggio: affluenza al 12% alle 12

Anche a Firenze oggi si vota per il ballottaggio. Alle 12 si è registrata una partecipazione elettorale del 12%. A contendersi la poltrona di primo cittadino ci sono la candidata del campolargo Pd-M5s, Sara Funaro, e l'ex presidente degli Uffizi Eike Schmidt, per il centrodestra. Al primo turno la candidata dem ha totalizzato il 43% delle preferenze, mentre Schmidt si è fermato al 33%.

A Perugia il dato sull'affluenza alle 12 è al 14%

Nel capoluogo umbro, alle 12 l'affluenza è al 14%. Al ballottaggio a Perugia si sfidano la candidata del campolargo Vittoria Ferdinandi e quella del centrodestra Margherita Scoccia. Il primo turno è stato un testa a testa tra le due: Ferdinandi ha raccolto il 49%, Scoccia il 48%.

Potenza, al secondo turno l'affluenza alle urne alle 12 è all'11,5%

A Potenza alle ore 12 l'affluenza registrata alle urne è dell'11,5%. Gli elettori del capoluogo lucano si recheranno alle urne per scegliere tra i due candidati al ballottaggio: Francesco Fanelli, per il centrodestra, e Vincenzo Telesca per il centrosinistra. L'8 e il 9 giugno, al primo turno Fanelli aveva sfiorato il 40%, seguito dal rivale dem, al 32%.