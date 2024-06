video suggerito

Comunali Avellino, crolla l’affluenza al ballottaggio: alle 12 ha votato appena il 12,22% Ad Avellino alle 12 ha votato appena il 12,22% mentre nella vicina Montoro il 12,34%: in entrambi i casi, affluenza dimezzata rispetto al primo turno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Crolla il dato sull'affluenza ai ballottaggi: ad Avellino, alle 12 di oggi domenica 23 giugno ha votato appena il 12,22% degli aventi diritto, la metà di quanti avevano votato, nel primo turno (24,17%). Che l'affluenza cali ai ballottaggi è un fenomeno abbastanza frequente: ma in pochi pensavano oggettivamente ad un tracollo di questa portata. Molto può aver inciso il meteo: con una domenica di sole ma senza afa e con temperature appena al di sotto dei 30 gradi, è probabile che molti abbiano preferito andare al mare: lo si vedrà alle 23, per il dato finale della giornata. Va anche detto che al primo turno il dato fa riferimento all'intervallo 15-23 di sabato 8 giugno, ma i numeri restano comunque preoccupanti.

A fine giornata, con i dati di coloro che magari al rientro dal mare si recheranno alle urne, si potrà avere un quadro più completo: e non è escluso che molti possano optare per domani, in giornata lavorativa, magari prima di andare in ufficio. Gli stessi candidati a sindaco, Laura Nargi ed Antonio Gengaro, si sono recati alle urne dopo mezzogiorno: la prima nella scuola Leonardo Da Vinci, il secondo presso la scuola Francesco Solimena.

Non va meglio a Montoro, altro comune della provincia irpina dove si torna a votare per il sindaco: alle 12 di oggi aveva votato appena il 12,34% degli aventi diritto, contro il 25,89% del primo turno. La corsa a due è tra Girolamo Giacquinto, sindaco uscente, e lo sfidante Salvatore Antonio Carratù. Anche qui, però, andrà visto l'andamento al termine della giornata di oggi, per gli stessi motivi già indicati per la corsa a primo cittadino di Avellino.