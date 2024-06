video suggerito

Elezioni Avellino 2024, i risultati definitivi del ballottaggio: Laura Nargi vince con il 51% Laura Nargi è il nuovo sindaco di Avellino: battuto al ballottaggio Gengaro, che aveva vinto al primo turno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Laura Nargi

Laura Nargi è il nuovo sindaco di Avellino. Sconfitto Antonio Gengaro, candidato con la coalizione di centrosinistra sostenuta da Pd, M5S e liste civiche. L'affluenza alle urne è stata del 53,72%, in lieve calo rispetto al 69,33% del primo turno. Un risultato, dunque, a sorpresa dopo il primo turno in cui invece si era affermato il suo rivale diretto al ballottaggio. Nargi, ex vicesindaco irpino, ha ottenuto 12.501 voti, pari al 51,84, sconfiggendo così Gengaro, che aveva vinto al primo turno ma che al ballottaggio non è andato oltre il 48,16% e le 11.612 preferenze. Laura Nargi, sostenuta da tre liste civiche, è dunque il primo sindaco donna di Avellino.

Il primo turno infatti si era concluso con Antonio Gengaro che aveva raccolto il 36,98% dei voti, con 11.353 preferenze (il Partito Democratico era anche risultato il primo partito, con il 19,61% dei consensi e 5.769 voti). Laura Nargi, con la sua coalizione composta da tre liste civiche Davvero Avellino, Siamo Avellino e W La Libertà aveva invece raccolto il 32,49% (pari 9.975 preferenze). Nargi è stata per 5 anni vice-sindaco nell'amministrazione di Gianluca Festa, dimissionario pochi fa e poi coinvolto nell'inchiesta "Dolce Vita" della Procura della Repubblica di Avellino. Non erano invece arrivati al ballottaggio gli altri candidati: Rino Genovese, giornalista Rai, (Moderati e Riformisti Avellino, Forza Avellino, Patto civico Avellino, La Rondine, Cittadini in Movimento) che aveva raccolto il 21,86% dei consensi, Modestino Maria Iandoli (Fratelli d'Italia) il 4,28%, Aldo D'Andrea (Unità Popolare) il 2,35%, Gennaro Romei (Udc) l'1,29% ed infine Vittorio Boccieri (Paf – Progetto Avellino Futura) lo 0,75% dei voti.