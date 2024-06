video suggerito

Elezioni Torre Annunziata 2024, i risultati definitivi del ballottaggio: Cuccurullo vince con il 69% Corrado Cuccurullo (centrosinistra) nuovo sindaco di Torre Annunziata: sconfitto Carmine Alfano (centrodestra) ai ballottaggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Corrado Cuccurullo è il nuovo sindaco di Torre Annunziata: Currullo ha ottenuto al ballottaggio 6.896 voti, pari al 69,35% dei votanti. Sconfitto Carmine Alfano, candidato del centrodestra che non ha superato i 3.048 voti (30,65%). Al primo turno, Cuccurullo (sostenuto tra gli altri dal Partito Democratico, Europa+ e Azione con Calenda, oltre a varie liste civiche) aveva ottenuto 8.724 voti, pari al 41,33% e non riuscendo dunque ad ottenere il 50% + 1 necessario per vincere: Alfano, dal canto suo (sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Italia Viva e varie liste civiche) era arrivato a 7.123 voti, pari al 33,75% dei votanti. Già sconfitti al primo turno Lucio D'Avino della lista civica Oplonti Futura, con 3.054 ed il 14,47% dei voti ottenuti e la candidata Mariantonietta Rosaria Zeppetella Del Sesto, del Movimento Cinque Stelle, che aveva ottenuto 2.207 voti pari al 10,6% dei votanti.

Nei giorni scorsi su Alfano si era abbattuta una tempesta mediatica per alcuni audio diffusi dall'Associazione Liberi Specializzandi (Als) attraverso L'Espresso, nelle quali il docente si sarebbe lasciato andare a frasi come "in America vanno di moda i ric***oni, qui esistono gli uomini e le donne, i binari non esistono" oppure "Tutti quanti là dentro, nel forno crematorio a Cava de' Tirreni e abbiamo risolto il problema". Frasi che avevano portato Alfano a ritirarsi dalla campagna elettorale: "Non mi presto alle strumentalizzazioni in questo periodo di squallido brusio e di grandi mistificazioni", aveva detto nei giorni scorsi. La stessa università di Fisciano, dove Alfano è direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica, aveva spiegato di aver avviato "il procedimento disciplinare nei confronti del professore Carmine Alfano e contestualmente adottato provvedimento di sospensione cautelare del docente dalle funzioni di coordinatore della suddetta Scuola".