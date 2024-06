Comunali, a Torre Annunziata crolla l’affluenza al ballottaggio dopo il caso Alfano

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Crolla l'affluenza a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove si sta tenendo il ballottaggio per le elezioni comunali. Alle 12 di ieri l'affluenza era addirittura al 5,62%, dato assolutamente imprevedibile alla vigilia. Non è andata meglio nelle rilevazioni successive: alle 19 aveva votato solo il 13,45% mentre alle 23, orario di chiusura dei seggi il dato impietoso era del 22,14% degli aventi diritto. Due settimane fa, alla terza rilevazione, il dato era del 50,52%: una percentuale che a questo punto appare difficile da raggiungere oggi, quando i seggi chiuderanno alle 15 e si procederà allo spoglio.

Al netto di un'affluenza che molto spesso ai ballottaggi è in calo in tutta Italia, nel comune oplontino c'è anche da considerare il caso legato a Carmine Alfano, il candidato sindaco del centrodestra che qualche giorno fa ha deciso di ritirarsi dalla campagna elettorale dopo le polemiche per alcuni audio diffusi dall'Associazione Liberi Specializzandi (Als) attraverso L'Espresso, nelle quali il docente si sarebbe lasciato andare a frasi come "in America vanno di moda i ric***oni, qui esistono gli uomini e le donne, i binari non esistono" oppure "Tutti quanti là dentro, nel forno crematorio a Cava de' Tirreni e abbiamo risolto il problema".

Le frasi, che sarebbero state registrate dagli stessi specializzandi, hanno suscitato un mare di polemiche, che avevano portato Alfano a ritirarsi dalla campagna elettorale: "Non mi presto alle strumentalizzazioni in questo periodo di squallido brusio e di grandi mistificazioni", aveva detto nei giorni scorsi. La stessa università di Fisciano, dove Alfano è direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica, aveva spiegato di aver avviato "il procedimento disciplinare nei confronti del professore Carmine Alfano e contestualmente adottato provvedimento di sospensione cautelare del docente dalle funzioni di coordinatore della suddetta Scuola".