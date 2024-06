video suggerito

Elezioni Campobasso 2024, i risultati definitivi del ballottaggio: Marialuisa Forte (csx) vince con il 51% Oggi, lunedì 24 giugno 2024, alle ore 15:00 si sono chiusi i seggi per il ballottaggio alle comunali di Campobasso. La nuova sindaca è Marialuisa Forte (campo largo) che supera il candidato del centrodestra Aldo De Benedittis ottenendo il 51% dei voti, contro il 49% del rivale. Si ribalta il risultato del primo turno, dove De Benedittis sembrava certo della vittoria e solo dopo il riconteggio dei voti chiesto dagli altri candidati era stato certificato il ballottaggio. L’affluenza alle urne è stata del 49%. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ieri, domenica 23 giugno 2024, e oggi, lunedì 24, i cittadini di Campobasso sono andati a votare per scegliere il prossimo sindaco del capoluogo molisano. Dopo il voto per il primo turno di due settimane fa, la sfida per il ballottaggio era tra Aldo De Benedittis (centrodestra) e la candidata del campo largo Marialuisa Forte. I seggi si sono chiusi alle 15.00 di oggi, lunedì 24 giugno 2024, e sono ormai disponibili i dati definitivi. La nuova sindaca è la candidata del centrosinistra Marialuisa Forte, che ottiene il 51% delle preferenze, superando il candidato di centrodestra Aldo De Benedittis, che si ferma al 49%. Si ribalta così il risultato del primo turno, quando De Benedittis aveva sfiorato la vittoria – che in un primo momento era anche stata annunciata, fino al riconteggio delle schede chiesto dagli altri candidati – con il 48% dei voti, mentre Forti era stata votata dal 32% degli elettori.

Ballottaggio elezioni Campobasso 2024: la nuova sindaca è Marialuisa Forte

Al primo turno Aldo De Benedittis aveva sfiorato la vittoria, ma si era fermato al 48%. Marialuisa Forte aveva invece ottenuto il 32% delle preferenze. Al terzo posto si era classificato il candidato civico Pino Ruta, col 20% dei voti. Oggi si è concluso il. ballottaggio e secondo gli ultimi dati disponibili sull'affluenza, la partecipazione al voto è stata del N%. Per risultati definitivi bisognerà attendere la conclusione delle operazioni di scrutinio.

Alla fine del primo turno, in un primo momento, sembrava certa la vittoria diretta di Aldo De Benedittis. Quest'ultimo, dopo che erano state conteggiate 55 sezioni su 56, sembrava aver raccolto il 52,2% delle preferenze, secondo i dati ufficiali diffusi dal portale Eligendo. Ma le forze di opposizione avevano denunciato errori nella trasmissione dei dati, soprattutto a causa della mancata attribuzione dei voti disgiunti.

Secondo i dati ufficiosi diffusi dalle altre forze politiche, De Benedittis risultava sotto la soglia del 50%. La mattina di martedì 11 giugno, i rappresentanti delle varie liste collegate ai candidati Marialuisa Forte e Pino Ruta si erano recati al Comune e in Prefettura per chiedere chiarimenti e verificare la correttezza dei dati comunicati. Solo tre giorni dopo la chiusura dei seggi, l'Ufficio elettorale centrale riunitosi a Palazzo San Giorgio ha comunicato i dati corretti e sancito il ballottaggio.

Ballottaggio Campobasso 2024: affluenza definitiva in netto calo al 49%

Il dato definitivo dell'affluenza è del 49%, in calo di 16 punti rispetto a quello del primo turno, quando erano andati a votare il 65% degli elettori – in quegli stessi giorni si votava anche per le Europee.

Chi sono i candidati sindaco al ballottaggio alle comunali a Campobasso 2024

Dopo il primo turno dell'8 e 9 giugno, al ballottaggio si sono sfidati Aldo De Benedittis , appoggiato dal centrodestra e la candidata del campo largo Marialuisa Forte.

Negli ultimi cinque anni il comune di Campobasso è stato governato dal Movimento Cinque Stelle. Roberto Gravina aveva vinto le elezioni nel 2019 e ha ricoperto la carica di sindaco del capoluogo molisano fino al 2023, data in cui – dopo essersi candidato a governare la regione Molise – è entrato in consiglio regionale. A causa dell'incompatibilità delle due cariche, ha dovuto lasciare il suo ruolo di sindaco a Paola Felice (M5S), prima donna sindaca di Campobasso.