Ballottaggi elezioni Cremona 2024, alle 15 si chiudono le urne: attesa per il nuovo sindaco A Cremona si sta svolgendo il ballottaggio per le elezioni amministrative 2024 tra il candidato di centrosinistra Andrea Virgilio e il candidato di centrodestra Alessandro Portesani. Le urne si chiuderanno alle 15 di oggi, lunedì 24 giugno.

A cura di Ilaria Quattrone

Andrea Virgilio (a sinistra) e Alessandro Portesani (a destra) – foto da Facebook

Nella giornata di oggi, lunedì 24 giugno, a Cremona si sta svolgendo il ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco. La sfida è tra Andrea Virgilio (candidato del centrosinistra) e Alessandro Portesani (candidato del centrodestra). Le urne sono state aperte ieri alle 7 del mattino e sono state chiuse alle 23. Oggi sono state aperte alle 7 del mattino e chiuderanno alle 15. Alle 23 di ieri l'affluenza era al 38,29 per cento. Al primo turno, Portesani si è fermato al 43,19 per cento dei voti. Virgilio, invece, si è fermato al 41,94 per cento.

Chi sono i due candidati che si sfidano a Cremona

Il candidato Andrea Virgilio è un educatore e attualmente è vicesindaco e assessore comunale. È il candidato che è stato scelto dal centrosinistra. Oltre a essere sostenuto dal Partito democratico, la lista civica Cremona sei tu, Sinistra per Cremona – Energia Civile e Fare Nuova Cremona attiva.

Alessandro Portesani è invece il direttore generale della società Il Cerchio Med. È stato scelto come candidato del centrodestra. È infatti sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Partito dei Pensionati e dalla lista civica Novità a Cremona.

Durante il primo turno, Portesani era in vantaggio di 402 voti su Virgilio. Adesso si attenderà il risultato di oggi per poter comprendere chi vincerà.

L'affluenza di domenica 23 giugno

Nella giornata di ieri, le urne sono state aperte alle 7 del mattino e sono state chiuse alle 23. Alle 12 l'affluenza era del 13,81 per cento. Alle 19 di sera era invece del 32,17 per cento e infine alle 23 del 38,29 per cento. Al primo turno l'affluenza alle 23 di domenica era al 62,61 per cento. Probabilmente complice anche il fatto che al primo turno, si svolgevano anche le elezioni europee.