Elezioni Cremona 2024, i risultati dello spoglio in diretta: il centrosinistra prova a tenersi la città La città di Cremona conoscerà il suo nuovo sindaco al termine delle operazioni di spoglio che inizieranno alle 14 di oggi, lunedì 10 giugno. Difficilmente uno dei candidati riuscirà a ottenere la maggioranza al primo turno, rendendo così necessario il ballottaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A partire dalle 14 di oggi, lunedì 10 giugno, si inizieranno a contare i voti per le elezioni amministrative 2024 di Cremona. Le operazioni di spoglio seguiranno, così, quelle che hanno riguardato l'intero Paese, chiamato a scegliere i nuovi parlamentari europei, diversi comuni e il Piemonte, dove sarà nominata la nuova giunta regionale. Cinque anni fa, nel 2019, aveva vinto il candidato del centrosinistra Gianluca Galimberti, che riuscì ad avere la meglio al ballottaggio con il 55,94 per cento delle preferenze.

Elezioni comunali Cremona 2024, affluenza al 58,73 per cento: lo spoglio per i risultati

L'affluenza registrata alla chiusura delle urne, alle 23 di domenica 9 giugno, è stata del 58,73 per cento. Un dato in calo di quasi dieci punti rispetto al 2019, quando era al 67,19 per cento.

I candidati sindaco e le liste alle elezioni a Cremona 2024

A rappresentare Pd, Cremona sei tu e Fare nuova Cremona attiva, è stato chiamato Leonardo Virgilio. Il candidato di centrosinistra dovrà provare a tenere la città dopo l'ultimo mandato di Galimberti.

Dall'altra parte, il centrodestra ha proposto Alessandro Portesani, supportato da Forza Italia – Unione di Centro – Noi moderati – Pli, Fratelli d'Italia, Lega, Novità a Cremona e Partito pensionati. Il terzo nome che potrebbe giocare un ruolo importante in chiave vittoria al primo turno o ballottaggio è quello di Paola Tacchini, che con il Movimento 5 Stelle e Cremona cambia musica.

Gli altri candidati sono Angelo Frigoli per Partito di alternativa comunista e Quarta internazionale, Maria Vittoria Ceraso per Oggi per domani e Ferruccio Andrea Michele Giovetti per Giovetti sicurezza e buonsenso per Cremona.