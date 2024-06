video suggerito

Elezioni Cremona 2024, affluenza al 34,79 per cento alle 12 di domenica 9 giugno A Cremona sono andate a votare il 34,79 per cento dei cittadini: l'ultimo dato è aggiornato alle 12 di oggi domenica 9 giugno.

A cura di Giorgia Venturini

Fino alle 12 di oggi domenica 9 giugno i cittadini che a Cremona sono andati a votare sono il 34,79 per cento. Alle ore 23 di ieri sabato 8 giugno, ovvero il primo giorno possibile per andare alle urne – avevano votato il 19,75 per cento degli aventi diritto. Oggi sarà possibile votare in città per le comunali e per le europee fino alle 23.

Nella scorsa tornata elettorale per eleggere il primo cittadino, l'affluenza alle 12 di domenica 26 maggio 2019 era del 18.90 per cento. Allora però si votava un solo giorno. Al termine delle elezioni comunali del 2019 l'affluenza era stata del 67,19 per cento.

A contendersi il municipio ci sono:

Maria Vittoria Ceraso con la lista Oggi per Domani-Ceraso Sindaco

con la lista Oggi per Domani-Ceraso Sindaco Angelo Frigoli appoggiato da Partito di Alternativa Comunista – Lega Internazionale dei Lavoratori Quarta Internazionale,

appoggiato da Partito di Alternativa Comunista – Lega Internazionale dei Lavoratori Quarta Internazionale, Ferruccio Giovetti appoggiato da Giovetti Sicurezza e Buonsenso per Cremona.

appoggiato da Giovetti Sicurezza e Buonsenso per Cremona. Alessandro Portesani appoggiato Forza Italia-Unione di Centro-Noi Moderati-Pli, Fratelli d'Italia, Lega Salvini Lombardia, Novità a Cremona, Partito Pensionati + Salute,

appoggiato Forza Italia-Unione di Centro-Noi Moderati-Pli, Fratelli d'Italia, Lega Salvini Lombardia, Novità a Cremona, Partito Pensionati + Salute, Paola Tacchini appoggiata da Cremona Cambia Musica e il Movimento 5 Stelle

appoggiata da Cremona Cambia Musica e il Movimento 5 Stelle Andrea Virgilio, appoggiato dalle liste Cremona Sei Tu!, Fare Nuova Cremona Attiva, il Partito democratico, Sinistra per Cremona-Alleanza Verdi e Sinistra.