video suggerito

Elezioni Cremona 2024: date e orari, candidati e ultimi sondaggi alle comunali Le elezioni comunali di Cremona del 2024 eleggeranno il nuovo primo cittadino che sostituirà l’uscente Gianluca Galimberti. Sono sei i candidati che si sfidano: Maria Vittoria Ceraso, Angelo Frigoli, Ferruccio Giovetti, Alessandro Portesani, Paola Tacchini e Andrea Virgilio. I cittadini sono chiamati al voto sabato 8 e domenica 9 giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cremona eleggerà il suo nuovo sindaco. L'8 e il 9 giugno i cittadini sono chiamati a eleggere il primo cittadino, oltre che i membri del Parlamento europeo. I candidati in corsa per il Municipio sono Maria Vittoria Ceraso, Angelo Frigoli, Ferruccio Giovetti, Alessandro Portesani, Paola Tacchini e Andrea Virgilio. Sono sostenuti da 14 liste in totale. Sarà uno di questi sei candidati a sostituire il sindaco uscente del Partito Democratico Gianluca Galimberti. I seggi saranno aperti dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno, dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno 2024.

Quando si vota per le elezioni a Cremona 2024: date e orari

I cittadini avranno accesso alle urne dalle 15 alle 23 di sabato, mentre dalle 7 alle 23 per quanto riguarda domenica. Per lo spoglio si procederà prima con le schede delle elezioni europee, poi con le comunali. Per questo per sapere il nuovo sindaco sarà necessario qualche ora in più. Per un eventuale ballottaggio si rivoterà il 23 e il 24 giugno: in questo caso si contenderanno la corsa in Comune i due candidati più votati nel primo turno.

Chi sono i candidati alle elezioni comunali di Pavia 2024

Sono sei i candidati sindaci che si contendono la carica da primo cittadino. Tutti sono sostenuti da più di una lista. Ecco chi sono:

Maria Vittoria Ceraso corre per la lista civica centrista Oggi per Domani – Ceraso sindaco: è già conosciuta in città perché ex assessore durante l’amministrazione Perri e consigliere comunale nell’amministrazione attuale.

Maria Vittoria Ceraso

Angelo Frigoli è un infermiere di 54 anni e si candida con il Partito di Alternativa Comunista.

Ferruccio Giovetti è l’ex consigliere di Forza Italia e per queste elezioni ha l’appoggio della lista Sicurezza e Buonsenso per Cremona.

Ferruccio Giovetti

Alessandro Portesani ha 41 anni ed è il fondatore della Cooperativa “Il Cerchio”, ex presidente della Cooperativa Santa Federici a Casalmaggiore e tra i fondatori della cooperativa “Ventaglio Blu”. Lui è il candidato del centrodestra, sostenuto da cinque liste: Lista Civica Novità a Cremona, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Partito dei Pensionati.

Alessandro Portesani

Paola Tacchini è la candidata appoggiata dal Movimento 5 Stelle e della lista Cremona cambia musica. In città è nota per le sue battaglie ambientali.

Paola Tacchini

Andrea Virgilio è invece l'attuale vicesindaco uscente e assessore al Territorio, Opere Pubbliche e Casa. Lui è il candidato del centrosinistra ed è appoggiato da Pd, Sinistra Italiana, la civica di Galimberti (Fare Nuova la Città) e la civica dello stesso candidato, capeggiata da Luciano Pizzetti (“Cremona sei tu”).

Andrea Virgilio

Come si vota alle amministrative: la legge elettorale

Cremona è uno dei 3700 comuni chiamati al voto per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio Comunale. Come previsto per legge, l'elezione è diretta sia del sindaco che dei membri della giunta. Per i comuni con più di 15mila abitanti (come Cremona) potranno eleggere il sindaco al primo turno se il candidato super il 50 per cento dei voti. Se così non fosse si procede con il ballottaggio il 23 e il 24 giugno.

La legge elettorale prevede che ogni elettore possa esprimere il proprio voto per il candidato sindaco e per la lista collegata di consiglieri comunali. È possibile votare solo per una lista di consiglieri senza esprimere preferenza per il sindaco.

Cosa dicono gli ultimi sondaggi su candidati e partiti

Non sono ancora stati pubblicati molti sondaggi sulle elezioni comunali di Cremona del 2024. Ma tra i primi dati Ferruccio Giovetti (centro) e Alessandro Portesani (Cdx) potrebbero essere tra i più votati. Tutto però si deciderà l'8 e il 9 giugno ed eventualmente qualche giorno dopo con il ballottaggio.