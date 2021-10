Elezioni comunali 2021, si vota fino alle 15: gli orari di exit poll e risultati in diretta, affluenza al 41,65%

Seggi aperti fino alle ore 15 per votare alle elezioni amministrative 2021 in oltre 1000 Comuni italiani per oltre 12 milioni di elettori. Occhi puntati sui risultati delle elezioni nelle grandi città – Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna -, l'ultimo dato dell'affluenza è al 35%, in calo rispetto alla precedente tornata elettorale.

Lo spoglio delle schede elettorali inizierà a partire dalle ore 15, subito dopo la chiusura dei seggi. Contemporaneamente all'inizio dello spoglio verranno diffusi i primi exit poll e instant poll, dopodiché arriveranno le proiezioni via via che vengono scrutinate le diverse sezioni. I risultati delle elezioni amministrative 2021 arriveranno in serata o in nottata: in alcune città il ballottaggio è un'opzione praticamente certa, si tornerà alle urne il 17 e 18 ottobre 2021.