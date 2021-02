Il premier incaricato Mario Draghi sarà impegnato oggi e domani con un secondo giro di consultazioni, in cui entrerà più nel dettaglio del programma di governo che intende avviare. Dopo aver incassato sabato il sostegno di Lega e M5s alle 15 riceverà il Gruppo Misto. Questo secondo giro di colloqui si concluderà domani pomeriggio, con l'ultimo incontro in programma fissato alle 17.15 con il M5s. E proprio all'interno del Movimento c'è aria di scissione. La possibilità di partecipare al nuovo esecutivo guidato dall'ex presidente della Bbe, insieme a Matteo Salvini e a Silvio Berlusconi, rappresenta un problema almeno per una trentina di grillini indecisi. In dieci hanno già detto che potrebbero votare contro. Il premier dimissionario Giuseppe Conte, rivolgendosi ai pentastellati, ha detto che non avrà incarichi nel nuovo governo, ma che resta a disposizione del Movimento. L'imbarazzo di stare al governo con la Lega non viene nascosto nemmeno da Pd e Leu. Anche se ieri il segretario dem Nicola Zingaretti ha provato a ribaltare la prospettiva: "Salvini ci ha dato ragione sull'Europa".

Ecco il calendario delle consultazioni:

Lunedì 8 febbraio

15.00 : Gruppo Misto della Camera e Minoranze Linguistiche

15.30: Maie – Movimento associativo italiani all’estero / Psi

16.00: Azione / +Europa – Radicali Italiani (componente gruppo misto Camera) / + Europa/ Azione (componente gruppo misto Senato)

16.30: Noi con l’Italia / Usei / Cambiamo! / Alleanza di centro (componente gruppo misto Camera) / Idea e Cambiamo (componente gruppo misto Senato)

17.00: Centro Democratico / Italiani in Europa (componente gruppo misto Camera)

17.30: Gruppo per le Autonomie (Svp – Patt, Uv) del Senato

Martedì 9 febbraio

11.00: Gruppo Europeisti / Maie / Centro democratico Senato

11.45: Gruppo Liberi e Uguali Camera – Componente Liberi e Uguali Senato

12.30 Gruppi Italia Viva della Camera e Italia Viva- Psi del Senato

13.15: Gruppi Fratelli d’Italia di Camera e Senato

15.00: Gruppi Partito Democratico di Camera e Senato

15.45: Gruppi Forza Italia / Berlusconi Presidente / Udc del Senato

16.30: Gruppi Lega / Salvini premier / Partito sardo d’azione del Senato

17.15: Gruppi Movimento 5 Stelle di Camera e Senato