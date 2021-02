Il Movimento Cinque Stelle ha annunciato il voto online degli iscritti, chiamati ad esprimersi sul governo di Mario Draghi: sarà tra il 10 e l'11 febbraio e durerà ben 24 ore. "Dalle ore 13 di mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 13 di giovedì 11 febbraio 2021 gli iscritti saranno chiamati a esprimersi su un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario Draghi": lo annuncia, come di consueto, un post pubblicato sul Blog delle Stelle.

Che segue: "Potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al nome (in alto a destra): se il bollino è verde l’utente è certificato e abilitato al voto. Si comunica a tutti gli iscritti che i quesiti specifici da sottoporre in votazione, saranno pubblicati nelle prossime ore".

Il Movimento, al momento, rimane ∫ sulla prospettiva di un esecutivo guidato da Mario Draghi. Sarebbero ancora una decina i parlamentari Cinque Stelle che non hanno intenzione di votare la fiducia all'ex governatore della Bce. Appena il Quirinale aveva annunciato di voler conferire l'incarico proprio a Draghi, del resto, il capo politico Vito Crimi aveva subito annunciato che non avrebbe mai sostenuto un governo tecnico. E Alessandro Di Battista, nei giorni scorsi, ha continuato a minacciare di andarsene se il Movimento dovesse decidere di appoggiare un esecutivo di questo tipo e sedersi insieme a forze politiche come Forza Italia, la Lega e Italia Viva.

In uno scenario di questo tipo, il presidente di Rousseau, Davide Casaleggio, aveva sottolineato che l'unico modo possibile per ottenere coesione all'interno del Movimento fosse quello di lasciare l'ultima parola agli iscritti: "Ho incontrato diversi parlamentari e ministri qui a Roma. Qualunque sarà lo scenario politico possibile c'è ampio consenso sul fatto che l'unico modo per avere una coesione del Movimento 5 stelle sarà quello di chiedere agli iscritti su Rousseau", affermava qualche giorno fa su Facebook.