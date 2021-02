Dopo che Draghi ha terminato il secondo giro di consultazioni con i partiti si appresta a incontrare nella giornata di oggi gli enti sociali e le parti sociali. Quando avrà finito i colloqui avrà un quadro più chiaro e potrà sciogliere la riserva, presentando al Quirinale la sua lista dei ministri. Non ci sono ancora certezze sui tempi, ma è probabile che possa salire al Colle tra domani e dopodomani. Il giuramento potrebbe essere prima del fine settimana. Il Parlamento quindi potrebbe essere chiamato a votare la fiducia al nuovo esecutivo all'inizio della prossima settimana. A sorpresa si sono presentati ieri alla Camera il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e il Garante del Movimento Beppe Grillo. Il primo da settembre era lontano dall'Italia, dopo il ricovero per il Covid era stato costretto a una lunga convalescenza. Caloroso il suo saluto con Mario Draghi, che lo ringrazia per la sua presenza.

L'ex comico ha stoppato il voto su Rousseau, con il quale la base grillina si sarebbe dovuta esprimere nelle giornate di oggi e domani sul nuovo governo. Secondo Grillo è meglio aspettare che il premier incaricato parli, e delinei un quadro più chiaro: "Ho detto a Draghi che la Lega che non deve entrarci", "perché la Lega non ha mai capito niente di ambiente", ha spiegato. Sul punto Draghi non dà certezze, ma sul resto, "mi ha dato ragione su tutto", ha assicurato Grillo. Secca la risposta di Salvini: "Incredibile Grillo che non voglia la Lega, io vado avanti. Noi – ha proseguito il leader leghista – confermiamo il nostro atteggiamento costruttivo, responsabile, positivo e che ci porta a non parlare di ministeri e a non mettere veti su nessuno. È incredibile invece l'atteggiamento di Grillo e dei Cinquestelle che chiedono ministeri e vorrebbero imporre al professor Draghi un governo senza la Lega. Non è questo che ha chiesto Mattarella e che serve all'Italia". Il M5s intanto è alle prese con le sue beghe interne: una fronda di dissidenti, vicina a Di Battista, organizza online un V Day per dire no al governo Draghi, annunciando che voterà no alla fiducia.

Dubbi anche per Leu: i due partiti che compongono il gruppo parlamentare, Sinistra italiana e Articolo Uno (partito del ministro della Salute Speranza), potrebbero votare in modo diverso in Parlamento. Tutto dipenderà dall'eventuale presenza di Salvini nella squadra di governo. Se per Si è infatti impossibile stare nella stessa maggioranza con la Lega, Articolo Uno non si esprime in modo netto. Ma il suo coordinatore politico nazionale, Artuto Scotto, ricorda che è importante mantenere l'asse della maggioranza giallo-rossa, Pd-M5s-Leu.

Il calendario degli incontri di oggi:

10.30 Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, Anci e Upi

11.00 Abi

11.20 Ania

11.40 Confindustria

12.10 di Confapi

2.30 Cgil, Cisl e Uil

13.15 Ugl

14.45 Unioncamere

5.05 Coldiretti e Agrinsieme

16 Confesercenti

16.20 Confartigianato, Cna e Casartigiani

16.55 Alleanza delle cooperative italiane

17.30 toccherà a Wwf Italia, Greenpeace Italia e Legambiente