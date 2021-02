Gli iscritti al Movimento Cinque Stelle potranno votare domani, 11 febbraio, attraverso la piattaforma Rousseau, se sostenere o meno il governo di Mario Draghi. Inizialmente il voto si sarebbe dovuto aprire già oggi sulla piattaforma online pentastellata, ma i vertici (e Beppe Grillo in persona) avevano comunicato la sospensione del voto dopo le consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato. Inizialmente si era detto di voler attendere il discorso di Draghi al termine delle consultazioni, che però non c'è stato. "Il Garante, il Capo politico, i Presidenti dei gruppi di Camera e Senato del MoVimento 5 Stelle hanno partecipato alle consultazioni con il Presidente incaricato Mario Draghi, al fine di capire se ci siano le condizioni per sostenere un Governo a sua guida. La delegazione ha riscontrato una concordanza col presidente incaricato di porre, come tema prioritario, la transizione ecologica ed energetica del Paese", scrive ora il Blog delle Stelle.

Sottolineando che "per rendere concreta questa prospettiva, il MoVimento ha proposto l’istituzione di un Super Ministero per la transizione Ecologica, che sia centrale nell’azione di governo" e che "c'è stata una comune volontà di proseguire il lavoro fatto dal Governo Conte sui progetti del Recovery Plan" e un "riconoscimento, da parte del Presidente incaricato, del ruolo svolto dal Movimento che ha riportato centrali i temi dell’onestà e trasparenza nella gestione della cosa pubblica".

Degli elementi che, in sostanza cambierebbero la prospettiva del Movimento, che inizialmente aveva pronunciato un sonoro No alla prospettiva di un governo tecnico. Nel comunicato del Blog delle Stelle vengono anche elencati una serie di paletti posti, in primis quello del rifiuto del Mes e della continuazione, al contrario, del Reddito di cittadinanza. "Su queste premesse e questi impegni, che per il MoVimento sono imprescindibili, poniamo il seguente quesito all’assemblea degli iscritti: Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?". Il voto sarà aperto dalle 10 alle 18 e potranno esprimersi gli iscritti da almeno sei mesi.