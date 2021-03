Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, in vigore il nuovo Dpcm, da lunedì Campania in zona rossa

Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, sabato 6 marzo 2021. Prosegue l’aumento dei contagi: nel bolletino di ieri registrati 24.036 positivi e 297 morti. Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità l’indice Rt medio nazionale sale a 1,06. Brusaferro (Iss): “C’è progressione rapida diffusione del virus”. Il Ministro Speranza ha firmato le ordinanze per il cambio di colore delle regioni: da lunedì 8 marzo passano in arancione Friuli Venezia Giulia e Veneto, in zona rossa la Campania che si aggiunge a Basilicata e Molise. Ok del Ministero a unica dose di vaccino per i guariti, nel frattempo l’Ema ha avviato l’iter per la potenziale approvazione dello Sputnik V. Nel mondo 116.066.662 contagi e oltre 2,5 milioni di morti. Record di decessi in Brasile. A Cuba quattro vaccini in fase III di sperimentazione. Anche il Canada approva vaccino Johnson&Johnson.