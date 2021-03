Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, sabato 6 marzo 2021, 1.563 nuovi contagi da coronavirus, 38 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati inoltre registrati 13 decessi e sono stati processati complessivamente 39mila test, di cui 14mila tamponi molecolari e 25mila test rapidi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 4%. A Roma città i nuovi casi sono 600. In provincia di Frosinone, zona arancione, i nuovi casi sono 291. Sono 943 le persone guarite dal coronavirus.

I ricoveri in ospedale e le terapie intensive per Covid nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 37.169. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 1.896, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 242. In isolamento domiciliare ci sono xxxxx persone. In totale sono morte 35.031 persone e ne sono guarite 199.572. Il totale dei casi esaminati è di 242.770.

I nuovi contagi di Covid Asl per Asl

Asl Roma 1: Sono 227 i casi nelle ultime 24 ore. Si registrano 4 decessi con patologie.

Asl Roma 2: Sono 321 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono 118 i casi su segnalazione del medico. Si registrano 3 decessi con patologie.

Asl Roma 3: Sono 93 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 4: Sono 132 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: Sono 120 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso.

Asl Roma 6: Sono 150 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina: Sono 148 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 65 e 96 anni con patologie.

Asl di Frosinone: Si registrano 291 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 71 e 80 anni con patologie.

Asl di Viterbo: Si registrano 49 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 76 anni con patologie.

Asl di Rieti: Si registrano 32 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto

Bollettino Spallanzani 6 marzo 2021

Stando a quanto si apprende, sono 140 i pazienti positivi al coronavirus e ricoverati all'Istituto Spallanzani di Roma. Di questi, 24 pazienti sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 2.088. Così si legge nel bollettino diffuso oggi dall'ospedale romano.