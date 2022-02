Covid, news di oggi: quarantena abbreviata per i non vaccinati, da lunedì Marche in zona arancione

Le ultime notizie e gli aggiornamenti di oggi, sabato 5 febbraio 2022, sul Coronavirus. Nell’ultimo bollettino Covid del ministero della Salute registrati in Italia 99.522 nuovi contagi e 433 vittime, su 884.893 tamponi molecolari e antigenici effettuati. Incidenza all'11,2%, meno ricoveri in intensiva e nei reparti. Monitoraggio Iss, indice Rt scende a 0,93. Brusaferro: “Decremento dei nuovi casi”. Le Marche da lunedì in zona arancione, Speranza ha firmato l’ordinanza. Circolare ministero della Salute: passa da dieci a cinque giorni la quarantena per le persone non vaccinate (o che abbiano effettuato solo il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni) che sono entrate in contatto stretto con un positivo al Covid. La cessazione della quarantena è condizionata all'esito negativo di un test finale. Intanto ha completato il ciclo vaccinale primario l'88,27 % della popolazione over 12. Nel mondo 390.993.074 casi di Coronavirus. In Austria scatta l’obbligo vaccinale.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti