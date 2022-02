Quale sarà il futuro del Green Pass: fino a quando continueremo a usare la Certificazione Covid? Prima scenderà il numero dei contagi e dei decessi, prima potremmo dire addio al Green Pass. Lo diceva recentemente il sottosegretario Pierpaolo Sileri. Quale sarà quindi il futuro della Certificazione Covid nei prossimi mesi?

A cura di Annalisa Girardi

Non troppi giorni fa, parlando del percorso con di riaperture nel Paese, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri aveva messo in chiaro che prima si dovesse aspettare un calo dei contagi, poi quello dei ricoveri e dei decessi e solo allora si sarebbe potuto iniziare a parlare dell'addio al Green Pass, lo strumento attraverso cui in questi mesi è stata tenuta in piedi la strategia di convivenza con il virus. Il prossimo 31 marzo scadrà lo stato di emergenza e questa volta non è detto che il governo voglia prorogarlo. In realtà l'esecutivo, con gli ultimi provvedimenti, ha iniziato a tracciare la strada per le riaperture. Anche se è ancora troppo presto per dire quando si potrà abbandonare il Green Pass.

Intanto, visto che ancora non si parla di quarta dose e gli enti regolatori non si sono espressi in merito, il governo ha reso illimitata la durata del Green Pass dopo la terza dose (o dopo la guarigione con due dosi). Chiaramente, come sottolineato anche dalla fondazione Gimbe, la Certificazione Covid non può avere durata illimitata senza le necessarie evidenze scientifiche sul calo di efficacia dopo la dose booster. Intanto, però, il governo vorrebbe prendere tempo in attesa delle decisioni delle varie agenzie come Ema e Aifa. Anche tenendo in considerazione che, se l'epidemia si dovesse evolvere in un certo modo, il Green Pass non sarebbe necessario ancora a lungo.

Anche Mario Draghi nelle scorse settimane aveva anticipato che il governo stesse mettendo nero su bianco un calendario di superamento delle restrizioni vigenti. Non sappiamo ancora, chiaramente, quando non sarà più necessaria la Certificazione Covid. Sicuramente la useremo ancora fino al 31 marzo, cioè fino alla scadenza dello stato di emergenza. La Commissione europea, da parte sua, ha approvato la proposta di estendere il Covid Certificate fino al 20 giugno 2023 per permettere gli spostamenti liberamente all'interno del territorio comunitario.

In conclusione, come del resto per tutte le misure anti contagio introdotte dallo scoppio della pandemia, per la revoca bisognerà sempre seguire l'andamento dell'epidemia: impossibile stabilire fin da ora una data precisa.