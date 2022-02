Festival di Sanremo, No Green Pass protestano contro Fiorello per la gag contro i complottisti I manifestanti No Vax e No Green Pass se la prendono con Fiorello: nel mirino il monologo dell’artista contro complottisti del vaccino sul palco dell’Ariston, per l’edizione del Festival di Sanremo.

A cura di Annalisa Cangemi

I No Vax non si fermano nemmeno nel giorno della finale del Festival di Sanremo, quella in cui i 25 cantanti in gara si batteranno per un posto nel podio, dopo la cover di ieri sera, che ha incoronato Gianni Morandi. Una nuova polemica è scaturita a partire dalla serata d'apertura, quella di martedì sera. I manifestanti No Green Pass che oggi si sono riuniti per protestare nella cittadina ligure si sono scagliati contro Fiorello, colpevole di aver sbeffeggiato proprio i complottisti No Vax.

Lo showman durante la prima puntata ha fatto un monologo ironico a tema pandemia. L'artista è apparso sul palco dell'Ariston, con look da 007 armato della pistola-termoscanner: "Quanto mi siete mancati – ha detto rivolgendosi al pubblico – sono qui per la terza volta: sono la vostra terza dose, il booster dell'intrattenimento". Quindi la battuta sui No Green Pass e No Vax: "È il vaccino! È il microchop, non sono io, è il grafene, sono i poteri forti", ha detto fingendo che il braccio si muovesse da solo, elencando alcune delle teorie più in voga tra gli antivaccinisti.

Oggi, nel giorno dell'ultima e pià importante serata del Festiva, circa un centinaio di manifestanti si è dato appuntamento verso le 15.30, a Pian di Nave di Sanremo, per l'iniziativa ‘No Green pass day', l'ennesimo evento contro l'obbligo di ‘certificato verde'. Tra gli ospiti anche l'attore imperiese Carlo Carli. Diego Costacurta, uno degli organizzatori dell'evento, che già nei giorni scorsi a Imperia aveva depositato una petizione con che raccoglieva oltre cinquemila firme, ha duramente attaccato il la gag di Fiorello durante la prima serata del Festival, durante la quale appunto l'artista dileggiava coloro che hanno subito effetti collaterali dal vaccino "a causa del grafene, del microchip, dei poteri forti". La manifestazione si è svolta in maniera pacifica, davanti a una nutrita presenza di polizia e carabinieri.