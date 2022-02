Covid Lazio, bollettino di oggi 5 febbraio: 9.161 nuovi casi positivi, 23 morti e 4294 Nel Lazio oggi, sabato 5 febbraio, sono stati diagnosticati 17.165 nuovi casi, meno 2.500 circa rispetto a ieri. La Regione Lazio comunica anche 23 morti, 18 in meno rispetto a ieri.

Nel Lazio oggi, sabato 5 febbraio, sono stati diagnosticati 17.165 nuovi casi, meno 2.500 circa rispetto a ieri. La Regione Lazio comunica anche 23 morti, 18 in meno rispetto a ieri. Sono stati processati oltre 30mila tamponi molecolari nelle ultime 24 ore e 68mila tamponi antigenici per un totale di quasi 100mila tamponi. "Nel Lazio assistiamo a un deciso calo del numero dei positivi e si torna sotto quota 10mila. Chi non è vaccinato rischia la vita", il commento dell'assessore D'Amato al bollettino odierno. Il rapporto tra tamponi e positivi è al 9,3 per cento. I casi a Roma città sono a quota 4.294.

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

I pazienti ricoverati nei reparti ordinari del Lazio sono 2.061, 16 in meno rispetto alla giornata di ieri. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 195, meno 1 rispetto a ieri.

Oggi l'assessore regionale D'Amato ha comunica di essere risultato positivo al Coronavirus. Non ha febbre, ma soltanto un leggero mal di gola.

I nuovi contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.487 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.601 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.206 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 444 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 750 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.154 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 855 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 873 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 298 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 493 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.