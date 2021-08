Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid in Italia e nel mondo: nel pomeriggio Cdm per nuove regole, da domani green pass obbligatorio

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, giovedì 5 agosto. Nel bollettino di ieri 6.596 casi e 21 morti, la Sicilia è la regione con il maggior incremento di contagi da Coronavirus: rischia la zona gialla. Da domani debutta il green pass obbligatorio, sarà indispensabile per accedere a luoghi al chiuso: nella lista bar e ristoranti, ma anche palestre, piscine, concerti e musei; oggi cabina di regia, poi il Consiglio dei ministri per le nuove regole: verso l’obbligo del certificato verde anche per i prof. Continua la campagna di vaccinazione in Italia: somministrate finora 70.126.104 dosi e 36.640.953 persone hanno completato il ciclo vaccinale. Lo studio: la diffusione della variante Delta porta la soglia per l’immunità di gregge quasi al 90%. Per Ecdc- Ema necessarie ancora mascherine e distanziamento.

Nel mondo sono stati superati i 200 milioni di casi Covid e 4.2 milioni sono i decessi. La Ue acquista 200 milioni di dosi del vaccino Novavax. Gli esperti sanitari in Iran chiedono maggiori restrizioni. Cina, torna il lockdown in un'area di Wuhan, che testerà tutti i cittadini entro venerdì. Ancora Tokyo, nuovo record di casi. Anche New York introduce pass per ristoranti e palestre. Sydney, record di nuovi casi: 262, mai cosi tanti da inizio pandemia

