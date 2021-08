Bollettino Coronavirus Italia, oggi 7.230 casi su 212.227 tamponi e 27 morti: i dati di giovedì 5 agosto I nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 7.230, ancora in aumento rispetto ai 6.596 casi di ieri. I morti sono stati in totale 27 da ieri. È quanto emerge dal bollettino di oggi del Ministero della Salute. Sono stati eseguiti nell’ultima giornata 212.227 test, tra tamponi molecolari e antigenici: il tasso di positività è al 3,4%.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 7.230, ancora in aumento rispetto ai 6.596 casi di ieri. I morti dell'ultima giornata sono stati 27, per un totale di 128.163 decessi dall’inizio dell'emergenza di Covid-19 in Italia. Questi i dati dell'ultimo bollettino sull'emergenza Coronavirus di oggi, giovedì 5 agosto, diffuso dal ministero della Salute. Dall'inizio della pandemia i casi positivi accertati nel nostro Paese sono stati 4.377.188. Sono stati eseguiti nell'ultima giornata 212.227 test, tra tamponi molecolari e antigenici: il tasso di positività è al 3,4%. Gli attualmente positivi sono 101.146. I guariti invece salgono a 4.147.979. La regione con il maggior numero di contagi giornalieri è il Veneto.

I nuovi casi Regione per Regione

Sale a 4.377.188 il totale dei contagi dall'inizio della pandemia di Coronavirus. Qui di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e i numeri degli incrementi Regione per Regione:

Lombardia: +793

Veneto: +888

Campania: +670

Emilia-Romagna: +669

Piemonte: +259

Lazio: +544

Puglia: +243

Toscana: +765

Sicilia: +831

Friuli-Venezia Giulia: +97

Marche: +197

Liguria: +169

Abruzzo: +123

P.A. Bolzano: +15

Calabria: +164

Sardegna: +522

Umbria: +147

P.A. Trento: +33

Basilicata: +63

Molise: +5

Valle d'Aosta: +13

Tamponi e tasso di positività

I tamponi effettuati oggi in Italia in totale, tra test molecolari e antigenici, sono stati 212.227. Il tasso di positività si attesta al 3,4%.

Leggi anche A Napoli 159 nuovi contagi Covid, i ricoverati in intensiva raddoppiati in 4 giorni

Ricoveri e terapie intensive

Per quanto riguarda il numero di pazienti Covid ricoverati con sintomi in ospedale sono 2.409 in totale (+100 rispetto a ieri). I posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva invece sono 8 in più per un totale di 268.

A che punto sono le vaccinazioni in Italia

Sulla base dell’ultimo aggiornamento del report sulla campagna vaccinale anti-Covid in Italia sono state 70.126.104 le dosi di vaccino somministrate in totale nel nostro Paese. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose o hanno comunque completato il ciclo vaccinale sono 33.485.151, corrispondenti al 62,00% della popolazione over 12.