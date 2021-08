Covid Lazio, bollettino di oggi 5 agosto: 544 nuovi casi positivi, 6 morti e 240 contagi a Roma Il bollettino diffuso dalla Regione Lazio: sono stati registrati oggi, giovedì 5 agosto 2021, 544 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (più 31 rispetto a ieri). Si registrano anche 6 decessi, compresi i recuperi. I ricoverati sono 392, più 13 rispetto a ieri, e le terapie intensive sono 53, più 2.

A cura di Enrico Tata

Nel Lazio sono stati registrati oggi, giovedì 5 agosto 2021, 544 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (più 31 rispetto a ieri). Si registrano anche 6 decessi, compresi i recuperi. I ricoverati sono 392, più 13 rispetto a ieri, e le terapie intensive sono 53, più 2. I casi a Roma città sono a quota 240. "Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-236 su base settimanale) che ci aspettiamo sia confermata anche nei prossimi giorni. Bassa la pressione sulla rete ospedaliera", si legge nel consueto bollettino. "L’alto tasso di vaccinazione sta arginando la variante Delta che sembra frenare la sua corsa", fa sapere l'assessore D'Amato.

I nuovi contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: 101 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 2: 71 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi.

Asl Roma 3: 68 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 1 decessi.

Asl Roma 4: 65 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 61 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 6: 71 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Frosinone si registrano 40 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl di Latina si registrano 30 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Rieti si registrano 11 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo si registrano 26 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Bollettino Spallanzani 5 agosto

Le persone attualmente ricoverate per Covid-19 all'ospedale Spallanzani di Roma sono 53, più 5 rispetto a ieri. Due pazienti sono in fase di dimissione. Resta fermo a 6 il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva. Ad oggi sono stati dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali 2.919 pazienti. Così si legge nel consueto bollettino diffuso dall'Istituto Spallanzani.