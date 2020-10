Continua a salire il numero di contagi giornalieri inItalia dove secondo l'ultimo bollettino sono stati 2.844 i casi accertati, mai così tanti da aprile. Dall’inizio dell’epidemia il totale delle persone positive nel nostroPese sale a 322.751. I guariti sono 231.217 (+1.247 nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.126) e i morti sono 35.968 (+27, ieri erano 23). Sono questi i dati del bollettino comunicato dal ministero della Salute, con l’ultimo aggiornamento sull’emergenza Covid-19. In Italia sono attualmente 55.566 i casi positivi: di questi sono 3.205 i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, mentre sono 297 quelli in terapia intensiva.

Questa la situazione regione per regione:

Lombardia: 107.751 (+393)

Piemonte: 36.010 (+279)

Emilia-Romagna: 35.743 (+167)

Veneto: 28.363 (+276)

Lazio: 17.265 (+261)

Toscana: 15.391 (+197)

Campania: 13.925 (+401)

Liguria: 13.748 (+162)

Marche: 8.084 (+59)

Puglia: 8.083 (+111)

Sicilia: 7.596 (+182)

Trento: 6.141 (+62)

Friuli Venezia Giulia: 4.840 (+51)

Abruzzo: 4.540 (+42)

Sardegna: 4.118 (+62)

Bolzano: 3.613 (+24)

Umbria: 2.604 (+42)

Calabria: 2.044 (+24)

Valle d’Aosta: 1326 (0)

Basilicata: 906 (+49)

Molise: 660 (0)

A causa di questi numeri il governo pensa a introdurre nuove misure restrittive nel prossimo dpcm come le mascherine obbligatorie h24 e coprifuoco notturno con locali chiusi a partire dalle 22 o 23. il governo chiederà la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio, come confermato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La decisione dovrebbe arrivare nel Consiglio dei ministri di lunedì sera. Una stretta che riguarderà anche gli impianti sportivi, oltre che i locali e le strade italiane. Si è deciso di potenziare anche la vigilanza soprattutto nei luoghi della movida con l’impiego dei soldati impegnati nell’operazione Strade sicure per effettuare i controlli.

Alcune delle Misure già imposte in alcune regioni come la Campania dove da giorni si registra l'incremento maggiore. Anche in Europa misure restrittive in molti Paesi come Spagna e Francia dove si continuano a registrare rescord di contagi giornalieri. In Usa Trump si è presentato in un video dall'ospedale assicurando di star meglio ma ancora non sarebbe fuori pericolo.