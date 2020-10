Lutto nel mondo della moda: il famoso stilista giapponese Kenzo Takada è morto all'età di 81 anni per complicanze del Coronavirus. La notizia è stata diffusa da un portavoce. Kenzo è stato il primo stilista giapponese a imporsi sulle passerelle di Parigi, da dove ha iniziato la sua carriera negli anni Settanta, dopo l'apertura della prima boutique, diventando noto in tutto il mondo. Il decesso si è verificato all'ospedale americano di Neuilly-sur-Seine domenica 4 ottobre "a seguito del Covid-19", come ha confermato il portavoce in un comunicato.

Nato nel 1939 a Himeji vicino a Osaka, in Giappone, nel 1965 sbarcò in Francia, a Marsiglia precisamente, da dove partì alla volta di Parigi. Dopo essere diventato famoso in tutto il mondo intorno al 1970 grazie alle sue creazioni, nel 1993 ha venduto il suo marchio al colosso LVMH e dal 1999 si è ritirato, lasciando la gestione della casa di moda che porta ancora il suo nome alla sua assistente. Nel 2008, dopo aver curato la linea casa del marchio, lo stilista sardo Antonio Marras è stato promosso direttore artistico del brand. Nel 1988, intanto, è nata anche la linea di profumi Kenzo Parfums, il cui prodotto di punta è Flower by Kenzo, lanciato nel 2000. Dal 2001 vengono prodotti anche prodotti per la cura del corpo, con il marchio Kenzoki, sviluppati intorno all'utilizzo di quattro piante tipiche delle tradizioni orientali: riso, zenzero, foglie di bamboo e loto bianco. Con i suoi "quasi ottomila modelli" il designer giapponese "non ha mai smesso di celebrare la moda e l'arte di vivere", ha detto il suo portavoce. Incredibile resterà la sua interpretazione del flower power con stampe jungle e richiami alla simbologia della natura.