Sta tornando alta l'attenzione sui bollettini giornalieri sulla situazione Coronavirus in Italia e nelle singole regioni, segno purtroppo di un peggioramento dei numeri relativi a contagi e ospedalizzazioni che sta spingendo le istituzioni verso misure di contenimento sempre più rigide. Il bollettino relativo alla Lombardia di oggi, domenica 4 ottobre, registra 314 nuovi casi (di cui 48 debolmente positivi e nessuno a seguito di test sierologico) e due decessi. Ieri i nuovi casi erano stati 393 a fronte di 18.860 tamponi effettuati, mentre le persone decedute erano state cinque. In totale le vittime ufficiali del Covid-19 nella sola Lombardia sono dunque arrivate a quota 16.971. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è più basso di ieri, pari a 14.795.

Aumentano i ricoveri, meno pazienti in terapia intensiva

Sul fronte delle ospedalizzazioni, tornano sotto i 40 i ricoveri nei reparti di Terapia intensiva dei vari ospedali: sono 39 i pazienti in rianimazione. Sale di tre unità invece il numero di coloro che sono ricoverati nei diversi reparti Covid delle strutture ospedaliere, non in terapia intensiva, pari a 296. In totale le persone attualmente positive in Lombardia sono 9.361, il dato più alto di tutta Italia. Si contano però anche 113 tra guariti e dimessi, per un totale di 81.733 persone che hanno superato la malattia. Nella nota di commento ai dati Regione Lombardia ricorda come sempre che l'incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati: ieri il rapporto tra tamponi e positivi era al 2 per cento, mentre oggi questo rapporto è aumentato, salendo al 2,1 per cento.

I dati per provincia

Ieri nella sola città di Milano si erano registrati oltre 100 casi. Quest'oggi sono scesi a 86 nel capoluogo lombardo, mentre sono 160 in tutta la provincia di Milano. Per quanto riguarda le altre province, i casi sono 9 a Bergamo, 28 a Brescia, 3 a Como, 6 a Cremona, 4 in provincia di Lecco, due nelle province di Lodi, Mantova e Sondrio, 50 in provincia di Monza e Brianza, 22 in provincia di Pavia e 16 in provincia di Varese.