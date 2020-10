La Regione Lombardia ha diramato i dati del bollettino di oggi, mercoledì 14 ottobre, relativo all'emergenza da Coronavirus. Secondo quanto riportato, nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 1.844 nuovi contagi da Covid-19 su 29.048 tamponi effettuati. Per quanto riguarda i decessi, da ieri sono stati registrati 17 morti (ieri erano 6). Da febbraio, stando ai dati ufficiali, sono deceduti 17.011 cittadini. In totale, in Lombardia, sono stati effettuati 2.379.156 tamponi da inizio pandemia.

I dati del bollettino della Lombardia: 163 nuovi ricoveri in ospedale

Con l'aumentare dei contagi aumentano anche i ricoveri in ospedale di pazienti che necessitano cure più approfondite. In un giorno il numero dei degenti è salito di 163 unità, portando il totale a 709. Cresce anche, seppure in misura minore, il numero dei ricoverati in terapia intensiva: da ieri sono aumentati di due i nuovi pazienti che hanno bisogno della ventilazione assistita per respirare meglio, per un totale di 64. Cresce significativamente anche il numero dei guariti, ora 84.415 (più 865 in 24 ore). Ecco i dati dei contagi nelle singole province.

I nuovi contagi provincia per provincia

Quella di Milano si conferma la provincia più colpita dalla seconda ondata da Coronavirus contando 1032 nuovi contagi in appena 24 ore, dei quali 504 segnalati in città. Boom di casi a Varese, dove sono 110 i nuovi contagiati. Cresce ancora anche il numero dei nuovi positivi di Monza e Brianza con 150 persone contagiate in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda Bergamo e Brescia, sono rispettivamente 46 e 81 i nuovi Covid positivi segnalati dalle Ats. Nel Lodigiano ne sono stati segnalati 23 casi, nel Mantovano 42 e nel Pavese ben 101. Sono 14 i nuovi casi nella provincia di Sondrio e 67 in quella di Como. Nella provincia di Lecco sono stati segnalati 29 nuovi contagi da Covid mentre a Cremona ne sono stati trovati 30.