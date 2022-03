Covid Italia, news di oggi. Sileri: “Verso progressiva riduzione delle misure di contenimento”. Superati nel mondo i 6 milioni di morti per Coronavirus

Le ultime notizie in Italia e nel mondo e gli aggiornamenti di oggi, venerdì 4 febbraio, sul Covid-19. Nell'ultimo bollettino sono stati registrati 41.500 i nuovi casi e 185 morti. In calo la percentuale di ricoveri (al 16%) e terapie intensive (al 7%), secondo i dati Agenas. Casi in calo per la quinta settimana consecutiva. Le regioni chiedono un ulteriore allentamento delle misure e la revisione del green pass. Sileri: "Verso progressiva riduzione delle misure di contenimento". L'Ema invita a non abbassare la guardia. Prosegue la campagna vaccinale: booster per l’84,09% della popolazione.

Nel mondo i casi di Coronavirus sono 442.413.066 mentre i decessi totali sono 6,001,844. Superati nel mondo i 6 milioni di morti per Coronavirus.

